IU urge a arreglar el muro del CEIP 'José Sebastián y Bandarán' de Sevilla "ante el riesgo para el alumnado"

La portavoz municipal adjunta de Izquierda Unida en Sevilla, Eva Oliva, ha exigido este viernes al gobierno local de Juan Espadas (PSOE) que "tome medidas urgentes" encaminadas a arreglar el muro perimetral del Colegio de Educación Infantil y Primaria (CEIP) 'José Sebastián y Bandarán', ya que "su estado es cada día peor y actualmente supone un auténtico peligro" para los 500 alumnos de este colegio público y para el personal docente y administrativo.

Oliva ha hecho estas declaraciones tras visitar este centro, situado en el barrio de Bellavista, y "comprobar las malas condiciones en que se encuentra la tapia que rodea al edificio".

"Este vallado permanece, además, apuntalado por numerosos tirantes que se apoyan directamente sobre el suelo del patio y cuyo grado de deterioro va en aumento", según ha explicado en un comunicado IU.

Además, ha agregado que "de ahí la preocupación de la dirección del colegio, que lleva todo el mandato reclamando una solución a este problema, sin que el Ayuntamiento se haya interesado por el tema".

"Nos parece muy grave que el gobierno de Espadas se desentienda por completo de las continuas peticiones que la comunidad educativa del CEIP 'José Sebastián y Bandarán' le viene haciendo desde 2016 para que actúe antes de que tengamos que lamentar un percance", ha señalado Oliva.

Y es que, según avisa la concejala de IU, "tanto la verja como el muro del centro constituyen hoy por hoy un serio riesgo para la seguridad del alumnado", por lo que "no entendemos a qué espera Edificios Municipales para intervenir", ha apostillado.

"PROBLEMAS" DE LIMPIEZA Y ACCESIBILIDAD

Durante esta visita, el director también ha trasladado a la edil de IU "su malestar por los problemas de suciedad que el CEIP 'José Sebastián y Bandarán' viene soportando a cuenta de la falta de personal".

"Nos informan que han pasado de cuatro trabajadores a uno o a dos, dependiendo del día", ha criticado Oliva, quien ha advertido de que esta situación, "que se repite en la mayoría de los centros educativos de la capital, se traduce en una sobrecarga laboral para la plantilla y afecta muy negativamente al servicio de limpieza que se presta en los colegios sevillanos".

Otras demandas de la comunidad educativa del CEIP 'José Sebastián y Bandarán', que "el gobierno del PSOE también se empeña en desdeñar", según explican desde IU, tienen que ver con la instalación de una puerta de emergencia en el comedor y de un aseo adaptado para mejorar la accesibilidad y la calidad de vida de los menores que hay en el centro con movilidad reducida, así como la sustitución de las tuberías de fibrocemento (amianto) existentes en el edificio, tal y como marca la normativa.

Unas solicitudes que, según Oliva, están "más que justificadas" y resultan "perfectamente asumibles, pero incomprensiblemente son ignoradas, una y otra vez, tanto por Edificios Municipales como por el Distrito", ha lamentado la concejala de IU.

Para la edil de IU, lo que ocurre en este centro es "una muestra más de la dejadez y de la falta de mantenimiento generalizada que arrastran los colegios públicos de Sevilla".

"Desgraciadamente no estamos ante una excepción, sino más bien ante una tónica habitual porque el gobierno de Espadas no ha podido o no ha querido dar el giro de 180 grados que las instalaciones educativas de nuestra ciudad precisan en materia de inversiones y de conservación", ha apuntado. "No sólo basta con pintar estas partidas en los presupuestos, sino que luego hay que ejecutarlas y no olvidarse de ellas o destinarlas a otros fines", ha concluido Oliva.