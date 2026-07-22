Izquierda Unida Sevilla reclama al Ayuntamiento que active un plan de emergencia ante cortes de luz durante el verano

Archivo - Foto de archivo de bombillas sin electricidad. - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

SEVILLA 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Sevilla, Ismael Sánchez, ha reclamado al alcalde, José Luis Sanz, que "adopte medidas urgentes ante los reiterados cortes de suministro eléctrico que vuelven a sufrir numerosos barrios de la ciudad durante el verano".

De esta manera, Sánchez ha instado al Gobierno municipal que Sevilla "no se apague por vacaciones" y que active "un plan de emergencia específico para proteger a la población cuando los apagones coincidan con olas de calor o episodios de temperaturas extremas".

En este sentido, el portavoz ha asegurado que "en Sevilla hay familias que se ven obligadas a soportar temperaturas superiores a los cuarenta grados sin poder encender un ventilador, conservar los alimentos o utilizar con normalidad los aparatos médicos que necesitan". De este modo, ha advertido que "esto no puede tratarse como una simple avería, porque estamos ante una emergencia social, sanitaria y climática".

Asimismo, el representante de IU ha señalado que los cortes de electricidad afectan de manera recurrente a barriadas obreras como Torreblanca, Los Pajaritos, Palmete, Padre Pío, Su Eminencia, el Polígono Sur o San Jerónimo, donde la situación resulta "especialmente grave" para las personas mayores, menores, dependientes, enfermos crónicos y familias con menos recursos.

Por su parte, "los apagones no afectan a todos por igual. Quien tiene recursos puede marcharse, buscar un hotel o disponer de alternativas, pero miles de familias tienen que permanecer durante horas en viviendas convertidas en auténticos hornos", ha manifestado Sánchez.

En esta línea, desde Izquierda Unida han considerado que el Consistorio "debe señalar a la compañía suministradora como responsable, pero también debe asumir responsabilidad propia". Por ende, han reiterado que "aunque la empresa eléctrica tenga la obligación de garantizar el suministro y realizar las inversiones necesarias en la red, el Gobierno municipal tiene competencias y recursos para atender a la población afectada y reducir los riesgos derivados de estas situaciones".

En paralelo, el portavoz ha afirmado que "ante un apagón el Ayuntamiento no puede apagarse también. Pues el alcalde tiene la obligación de ponerse al frente de la respuesta, coordinar los servicios municipales y garantizar que ninguna persona quede abandonada en su vivienda durante una alerta por calor".

Por un lado, IU ha propuesto que el Ayuntamiento active un protocolo de emergencia cuando se produzcan cortes prolongados de electricidad durante episodios de altas temperaturas. Por ello, insisten en que dicho dispositivo debería incluir además de la apertura extraordinaria de centros cívicos, bibliotecas, instalaciones deportivas y otros espacios municipales climatizados que puedan funcionar como refugios climáticos, la atención directa a las familias afectadas.

Por otro lado, la formación ha demandado que estos equipamientos permanezcan abiertos durante las horas de "mayor riesgo" y cuenten con horarios identificados, personal suficiente, agua potable y condiciones adecuadas de accesibilidad.

Así pues, IU ha expresado que "el plan municipal debería contemplar también la intervención de los servicios sociales para localizar y atender a personas mayores que vivan solas, dependientes, enfermos y usuarios de equipos médicos eléctricos, así como el reparto de agua y la habilitación de espacios seguros mientras se restablece el suministro".

Además, Sánchez ha solicitado la creación de un mapa público y actualizado de las zonas afectadas por los apagones con información accesible para la ciudadanía sobre la duración estimada de los cortes, los equipamientos municipales disponibles y los teléfonos de atención.

Al mismo tiempo, Izquierda Unida ha planteado la "convocatoria urgente" de la mesa de trabajo de forma ampliada en la que estén presentes el Consistorio, la Junta de Andalucía, la Administración central, la compañía suministradora, los grupos políticos y las plataformas vecinales de los barrios afectados.

Igualmente, ha subrayado que "el Ayuntamiento tiene que exigir a la empresa las inversiones pendientes, pero también debe escuchar a los vecinos y vecinas que llevan años denunciando una situación repetida cada verano". A su vez, "no se puede normalizar que haya barrios enteros sin electricidad mientras la ciudad soporta temperaturas extremas", ha reiterado el portavoz municipal.

Paralelamente, el representante de IU ha cuestionado que el Gobierno municipal "concentre buena parte de sus esfuerzos en la promoción turística, los grandes eventos y la imagen exterior de la ciudad, mientras persisten graves desigualdades en los servicios básicos".

Por tanto, "mientras se promociona la Sevilla del escaparate, hay una Sevilla real que sufre apagones, calor insoportable y falta de respuestas. Una ciudad no puede presumir de grandes eventos mientras deja a sus barrios sin un servicio tan esencial como la electricidad", ha señalado.

Por último, Sánchez ha insistido en que "los refugios climáticos solo son útiles si permanecen abiertos cuando realmente se necesitan y si la ciudadanía conoce su ubicación y puede acceder fácilmente a ellos".

Y ha concluido que "no basta con anunciar una red de refugios climáticos sobre el papel, sino que hay que garantizar su apertura durante las tardes, los fines de semana y los episodios de mayor calor precisamente cuando se producen muchas de estas situaciones de emergencia".