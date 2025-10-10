Javier Fernández avanza que 50 municipios se suman al programa de vivienda de la Diputación de Sevilla, con 1.500 VPO

El presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández, en el foro 'El Correo pregunta'. - Rocío Ruz - Europa Press

SEVILLA 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández, ha anunciado este viernes que un total de 50 municipios se han sumado a la primera convocatoria del programa de vivienda del Plan Sevilla 2030, con proyectos que contemplan la construcción de unas 1.500 viviendas de protección oficial (VPO).

Durante su intervención en el foro 'El Correo pregunta' de El Correo de Andalucía, celebrado en la Fundación Cajasol, Fernández ha indicado que la Diputación financiará el 50 % del coste de las viviendas destinadas al alquiler, con rentas máximas de 350 euros mensuales, y aportará 50.000 euros por cada vivienda en venta, cuyo precio no superará los 115.000 euros.

El presidente provincial también se ha referido al desarrollo urbanístico de las 150 hectáreas de terreno propiedad de la Diputación en Cortijo de Cuarto, que ha calificado como "la gran oportunidad histórica para el barrio de Bellavista".

Según ha subrayado, el proyecto contempla más de 3.000 viviendas públicas, de las que 60 hectáreas estarán destinadas a zonas verdes, con el objetivo de convertir la zona en "el gran barrio joven de Sevilla".

Fernández ha asegurado de igual forma que la Diputación "ejercerá los derechos que le asisten" para que no se paralice la tramitación urbanística del proyecto, que ya está calificado como suelo urbano en el Plan General de Ordenación Urbana (Pgou) de la ciudad, y ha destacado que se está cumpliendo "con todos los requerimientos" de la Gerencia Municipal de Urbanismo.

En materia de política hidráulica, el presidente ha insistido en que "en 2025 no se puede asumir que haya pueblos a los que se les corte el agua", y ha enmarcado que 23 municipios sevillanos no están integrados en ningún sistema de gestión.

Asimismo, ha destacado como prioritarias las actuaciones en la Sierra Sur y en la Sierra Morena, donde se prevé una inversión de 75 millones de euros para conectar los municipios al embalse del Pintado. En este sentido, la Diputación aportará 25 millones y espera que la Junta de Andalucía complete la financiación.

Respecto a la memoria democrática, Fernández ha señalado que la Diputación financiará unos 70 proyectos de investigación y exhumación en fosas comunes, con el objetivo de que en 2028 no quede ninguna sin investigar en la provincia. Sobre la Fosa Monumento del cementerio de San Fernando, incidió en que la iniciativa corresponde al Ayuntamiento de Sevilla, propietario del camposanto.