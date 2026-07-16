Javier Navarro toma el acta de concejal de Vox Sevilla que deja Cristina Peláez tras su marcha al Parlamento andaluz

El nuevo concjeal de Vox, Javier Navarro, durante su toma de posesión en el Ayuntamiento de Sevilla - VOX SEVILLA

SEVILLA 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

Javier Navarro ha recogido en el inicio del Pleno del Ayuntamiento de Sevilla de este jueves su acta como concejal del Grupo Municipal Vox, en sustitución de Cristina Peláez, tras su marcha al Parlamento de Andalucía.

Según ha detallado la formación en una nota de prensa, Navarro es licenciado en Arquitectura por la Universidad de Sevilla, habiendo desarrollado su actividad profesional como técnico de promociones en Grupo GS y arquitecto en el Hotel Gavidia, entre otros.

En cuanto a su carrera política, ha tenido diferentes cargos a nivel local en Vox, recientemente portavoz Junta de Distrito Macarena, vocal del Comité Ejecutivo Provincial y hasta ahora presidente Provincial.

En contexto, la renuncia de Cristina Peláez a su acta de concejal el pasado 26 de junio, para incorporarse como diputada en el Parlamento de Andalucía ha dejado a Gonzalo García de Polavieja como portavoz de la formación en el Consistorio.