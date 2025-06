Johan Inger presenta el estreno de 'Momentum' en el Festival Internacional de Danza de Itálica

SEVILLA 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Festival Internacional de Danza de Itálica acoge el estreno de 'Momentum', la nueva creación del prestigioso coreógrafo Johan Inger, figura esencial de la danza contemporánea internacional. Con funciones los días 24 y 25 de junio en el emblemático Teatro Romano de Itálica, este programa doble interpretado por jóvenes talentos internacionales "celebra el poder del movimiento como forma de transformación, identidad y expresión colectiva".

Con el sello de Take Off Dance-Johan Inger Youth Project, 'Momentum' reúne dos piezas: 'Become', creada específicamente para esta edición del festival, y 'Rain Dogs', "una obra emblemática" en el repertorio de Inger ambientada en el universo sonoro de Tom Waits. Durante la presentación, el director del festival, Pedro Chicharro, quiso poner en valor "el trabajo de Inger en este proyecto formando a estudiantes de entre 18 y 24 años", y subrayó la necesidad de "reivindicar que este proyecto se quede en Sevilla y que las administraciones públicas apuesten por el mismo, sembrando la semilla de la danza en nuestra ciudad", tal como señala en un comunicado.

Este año, cinco de los integrantes del elenco son sevillanos, junto a intérpretes procedentes de otros países europeos y latinoamericanos. Una trayectoria reconocida por la crítica internacional Johan Inger desarrolló su carrera como bailarín y coreógrafo en el Nederlands Dans Theater (NDT), compañía de referencia mundial en la danza contemporánea, donde rápidamente se convirtió en una de sus figuras más carismáticas.

Entre 2003 y 2008, dirigió el Cullberg Ballet y desde entonces ha creado obras para compañías de primer nivel como la Compañía Nacional de Danza, el Ballet Basel o el Ballet Nacional de España, entre otras. Entre los numerosos premios que ha recibido destacan el Lucas Hoving Production Award, el Golden Theatre Dance Prize, y el Carina Ari Medal, entre otros. Desde hace más de una década, Inger vive y trabaja en Sevilla, donde desarrolla una "intensa labor como creador y mentor".

'Become' es una creación coral que retrata el proceso de aprendizaje y crecimiento desde la fragilidad, la energía compartida y la voluntad de superación. En esta pieza, los intérpretes se enfrentan a sus propios miedos y desafíos, encontrando en el grupo un espacio de impulso común y redención escénica. "Cada paso es una reafirmación de identidad y entrega".

En cuanto a 'Rain Dogs', estrenada originalmente en 2011, "plantea una metáfora sobre la desorientación, el deseo de libertad y la tensión entre las estructuras sociales y los impulsos individuales". Con la música de Tom Waits como hilo conductor, la pieza propone "una exploración física y emocional de la identidad, el género y las relaciones desde una mirada contemporánea y sin concesiones".

En declaraciones a los medios, Inger destacó que "este año, el nivel del alumnado es muy alto, y "viene muy bien para la segunda pieza de la obra, que requiere un alto grado de madurez". Sobre 'Rain Dogs', el coreógrafo subrayó el valor del contraste: "Vemos cómo el grupo se ha ido encajando y cada uno de sus integrantes encuentra su identidad y su sitio".

El Teatro Romano de Itálica, uno de los espacios escénicos más singulares del país, se convierte durante estas noches en un escenario vibrante, cargado de emoción, energía y belleza. El espectáculo también podrá verse en streaming los días 19 y 20 de julio.

Organizado por la Diputación de Sevilla, el Festival Internacional de Danza de Itálica se celebra del 3 al 28 de junio en dos espacios excepcionales --el Cortijo de Cuarto y el Teatro Romano de Itálica-- con una programación diversa que combina grandes figuras internacionales, jóvenes talentos y estrenos absolutos. Las entradas están ya a la venta en 'www.festivalitalica.es' y 'www.giglon.com', con descuentos para estudiantes, pensionistas y colectivos culturales.