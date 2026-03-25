Jorge Castilla elegido nuevo presidente de la asociación de Hoteles de Sevilla y Provincia

El nuevo presidente de la Asociación de Hoteles de Sevilla y Provincia, Jorge Castilla, con su antecesor, Manuel Cornax. - AHS

SEVILLA 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Hoteles de Sevilla y Provincia (AHS) ha celebrado este miércoles en el Hotel Zenit Sevilla la Asamblea General Ordinaria de Elecciones, en la que ha salido elegido Jorge Castilla Weeber como nuevo presidente de la entidad para los próximos cuatro años.

Según ha indicado la organización en una nota, al concluir el segundo mandato de Manuel Cornax Campa como presidente de la AHS, los hoteleros de Sevilla han elegido por unanimidad a Jorge Castilla Weeber, propietario y gerente del Hotel Abanico Casa Palacio.

Castilla ha agradecido el apoyo y ha animado a los asociación a "seguir trabajando y a poner lo mejor de sí para representar a los hoteles de Sevilla de la mejor manera".

Jorge Castilla, que en la anterior legislatura era vicepresidente de la AHS, es CFO y Co-fundador de MasterYield, empresa tecnológica especializada en Property Management Systems (PMS) y soluciones de gestión para alojamientos turísticos. Y CEO y Fundador del Grupo HoteyTur, empresa dedicada a la gestión y asesoramiento de establecimientos turísticos.

Actualmente también es vicepresidente del SKAL Club Internacional de Sevilla, organización profesional de dirigentes del turismo en todo el mundo, que engloba todas las ramas de la industria del turismo, y del que anteriormente había sido presidente.

Le acompañan en esta nueva legislatura como vicepresidentes: Pedro Agudo, del Hotel Bellavista; Manuel Otero, del Hotel Inglaterra y Carlo Suffredini, director del Hotel Alfonso XIII.

Como representantes de los distintas tipologías y categorías hoteleras, de cinco a una estrella: Andrés González, director del Hotel Barceló Sevilla Renacimiento; Francisco Pérez, del Hotel NH Plaza de Armas; Francisco Naranjo, director del Hotel U- Sense Sevilla Centro; Andrea Ysasi, directora del Hotel Alcántara y Jorge Morilla, del Hotel Basic Puerta de Sevilla.

Asimismo, José Luis López, director de Apartamentos Murillo, en representación de los Apartamentos Turísticos, y José Luis Galindo, propietario de la Pensión Catedral, en representación de Hostales y Pensiones.