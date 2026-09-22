Jorge Fernández Gonzalo recibe el XVI Premio Iberoamericano de Poesía Hermanos Machado por 'Topografía marina'

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, y el escritor Jorge Fernández Gonzalo, en la entrega del XVI Premio Iberoamericano de Poesía Hermanos Machado. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha hecho entrega en la mañana de este martes 22 al escritor Jorge Fernández Gonzalo del XVI Premio Iberoamericano de Poesía Hermanos Machado, por su poemario 'Topografía marina', publicado por la Fundación José Manuel Lara dentro de la colección Vandalia. El acto, celebrado en el Salón Colón del Ayuntamiento, ha contado con colaboración de la Fundación José Manuel Lara.

Según ha concretado el Consistorio hispalense en una nota, durante su intervención, el alcalde Sanz ha señalado que "este Premio tiene una importancia especial para Sevilla. No es solamente un reconocimiento literario. Es una apuesta por la creación. Es una apuesta por los autores".

"Es una apuesta por la poesía en español y por ese extraordinario espacio cultural que compartimos a ambos lados del Atlántico. Cuando una ciudad premia a un poeta, está diciendo que cree en la palabra. Cuando publica un libro, está diciendo que cree en la creación y cuando conserva la memoria de sus escritores, está diciendo que sabe de dónde viene y que sabe hacia dónde va", ha agregado el primer edil.

Por su parte, el director general de la Fundación José Manuel Lara, Pablo Morillo Pérez, ha expresado su satisfacción por colaborar un año más con el Ayuntamiento de Sevilla en el impulso de las letras y en el respaldo a la creación poética. De esta manera, ha subrayado que "la colección Vandalia continúa enriqueciéndose con la incorporación de voces sólidas y universales que consolidan este género como un pilar fundamental de nuestra cultura".

"En este contexto, la poesía se reafirma como un espacio singular de encuentro y reflexión, capaz de ofrecer una mirada más atenta y profunda sobre el mundo que nos rodea y de invitarnos a descubrir nuevas formas de nombrar la realidad", ha añadido.

El XVI Premio Iberoamericano de Poesía Hermanos Machado ha registrado un nuevo récord de participación, con 574 poetas inscritos, casi 80 participaciones más que el año anterior, consolidándose como un "referente destacado" en la promoción de la creación poética en el ámbito iberoamericano.

En 'Topografía marina', la experiencia íntima se despliega como un territorio en transformación, un mapa donde "memoria, lenguaje y emoción se entrelazan para dar forma a una geografía profundamente humana". A través de sus cinco secciones, el libro recorre "los paisajes de la infancia, la conciencia del tiempo, la fragilidad de la identidad y la complejidad del amor".

De este modo, Jorge Fernández Gonzalo propone en esta obra una poética del desplazamiento "somos tránsito, memoria en construcción, mapas incompletos". La infancia aparece como un territorio fundacional, pero también como una "patria inalcanzable"; el presente, "como un espacio fragmentario donde el sujeto intenta recomponerse entre recuerdos y ficciones"; y la naturaleza --aves, árboles, lluvia, luz-- actúa "como espejo y contrapunto de nuestra existencia".

Así, el poemario oscila entre la revelación y la incertidumbre, con una "voz reflexiva y una imaginería precisa" que invitan al lector a "recorrer sus propios paisajes interiores". En medio de esa deriva, el libro sostiene la posibilidad de nombrar la belleza "incluso allí donde la experiencia se vuelve frágil, incompleta o difícil de decir".

En contexto, el jurado del Premio Iberoamericano de Poesía Hermanos Machado, compuesto por la delegada de Cultura del Ayuntamiento de Sevilla, Angie Moreno Román (presidenta), y los poetas y críticos Javier Salvago, Abelardo Linares, Jacobo Cortines e Ignacio F. Garmendia, destacó el "tono meditativo y la riqueza de imágenes" de la obra. "Intento buscar siempre una forma de equilibrio entre lo conceptual y lo sensorial", ha señalado Fernández Gonzalo, que reconoce esos dos elementos como "dos de los márgenes en los que se mueve su producción lírica".

La identidad ocupa también un lugar central en el libro. El autor plantea el yo como "una construcción en permanente búsqueda" y asume la poesía como "un espacio de ficción para hacer más real la vida". Desde esa conciencia del artificio, 'Topografía marina' explora "la memoria, el deseo y el amor como territorios abiertos, atravesados por preguntas más que por certezas".

Jorge Fernández Gonzalo (Madrid, 1982) es profesor de Filosofía en la Universidad Complutense de Madrid y autor de más de una veintena de poemarios y varios ensayos. Ha obtenido premios como el Joaquín Benito de Lucas por 'Mudo asombro', el Hiperión de Poesía Joven por 'Una hoja de almendro', el Vicente Núñez por 'Modelaje de un cuerpo', el César Simón por 'Como un buzo en medio del desierto' o el Juan Gil-Albert-Ciutat de València por 'Insectario'.

Como ensayista ha publicado libros de filosofía, sociología y teoría literaria, entre los que destacan 'Filosofía zombi', finalista del Premio Anagrama; 'Homo public', Premio Fray Luis de León; y 'La resta risible', Premio Alfons el Magnànim.

En suma, la entrega del Premio Iberoamericano de Poesía Hermanos Machado en Sevilla permitirá acercarse a un poemario "que convierte la memoria, la naturaleza y el lenguaje en una forma de exploración interior, una topografía de lo vivido donde la incertidumbre no cancela el sentido, sino que abre la posibilidad de seguir buscando".