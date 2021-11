José Luis Sanz pide al alcalde de Sevilla que aclare si hay un acuerdo con Adif sobre los terrenos de Santa Justa

SEVILLA, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PP a la Alcaldía de Sevilla, José Luis Sanz, ha exigido este jueves al alcalde de la ciudad, Juan Espadas (PSOE), que "ofrezca de manera urgente explicaciones" sobre el intento de financiar un "megaproyecto madrileño" con las plusvalías de la reurbanización de los suelos de Santa Justa, pactado "supuestamente" entre Adif y el Ayuntamiento, y le ha pedido que "si no aclara este asunto o se confirma, debe abandonar ya la Alcaldía por vender los intereses de Sevilla para sacar rédito personal".

Haciéndose eco de una información adelantada este jueves por ABC, Sanz ha manifestado que "Espadas debe ser transparente y despejar todas las dudas sobre este asunto", y ha lamentado la "gravedad de intentar obtener el máximo beneficio" con los suelos de Santa Justa para "pagar un proyecto madrileño".

En este sentido, José Luis Sanz ha destacado, en una nota de prensa, que "tememos que, con tal de conseguir sus aspiraciones personales, Espadas es capaz de cualquier cosa, como de cambiar a Sevilla por el PSOE", y ha añadido: "Cada día se demuestra más que a Espadas no le importa Sevilla, solo contentar a su presidente Sánchez, por lo que no podemos permitir que siga agraviando a la ciudad con su actitud y sus hechos".

De esta manera, José Luis Sanz ha explicado que "el rescate de plusvalías para Sevilla debe hacerlo, en primera instancia, el propio plan que ha redactado la Gerencia de Urbanismo, imponiéndole sistemas generales al plan", añadiendo, a renglón seguido, que, "evidentemente, ha habido una dejación de rescate de estos ingresos económicos para la ciudad".

Según Sanz, "el primero en preocuparse de cuánta plusvalía urbanística se debe producir y dónde se debe invertir debe ser el alcalde de Sevilla", y ha sentenciado: "No debe estar muy orgulloso de este proyecto, cuando no se ha producido una presentación, una difusión, un debate y una participación del mismo. No se ha puesto al frente, quizás porque esté ausente del mismo".