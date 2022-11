José Luis Sanz promete reformar el recinto museístico del Castillo de San Jorge ante su actual "abandono"

SEVILLA, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PP a la Alcaldía de Sevilla, José Luis Sanz, ha prometido este martes reformar el recinto museístico del Castillo de San Jorge, otrora sede de la Inquisición, en Triana, ante el "abandono" del mismo que atribuye al Gobierno local del PSOE, dado su actual cierre, que se suma a otros tantos en el pasado como consecuencia de diferentes incidencias.

Sanz indica en un comunicado que había solicitado visitar el Castillo de San Jorge para comprobar el estado de las instalaciones, cerradas "desde hace casi un año", después de que a finales de enero fuesen clausuradas temporalmente por las obras de la nueva red de saneamiento del mercado de abastos de Triana, instalado sobre el mismo. El gobierno municipal del PSOE, según dice, le ha "negado la entrada".

En cualquier caso, ha señalado que el recinto "está abandonado, tiene un escaso valor museístico, no hay visitas guiadas, las pantallas que hay no funcionan y los restos arqueológicos no están cuidados".

"Es intolerable que este museo esté cerrado desde hace casi un año, a la espera de una reforma que se encuentra paralizada desde el pasado mes de junio, por la nefasta gestión del gobierno del PSOE", ha opinado, toda vez que en dicho mes, el Ayuntamiento comunicaba que había elevado a la Comisión Provincial de Patrimonio, adscrita a la Junta, un nuevo proyecto de intervención en el Mercado de Triana, exponiendo que dicho organismo pedía "matizar" las actuaciones previstas.

"A fecha de hoy no sabemos el estado de tramitación del expediente, ni si la empresa constructora ha aportado la reforma del proyecto, ni si se han reanudado las obras o cual es el calendario del Ayuntamiento en este sentido", ha indicado Sanz, culpando de ello al alcalde, el socialista Antonio Muñoz, y reprochándole su supuesta "parálisis y dejación de funciones".

Y es que según indica, cuando en agosto de 2021 el PP visitó el citado recinto museístico, el mismo presentaba "numerosos desperfectos, goteras, malos olores, solería levantada, humedades, zonas cerradas sin utilizar". "Mucho nos tememos que este espacio está igual o peor", ha manifestado.

"Muñoz no se toma en serio la cultura y tampoco apuesta por el patrimonio histórico", ha reiterado José Luis Sanz, reclamando información sobre las mencionadas obras. "Cuando sea alcalde llevaré a cabo la reforma y rehabilitación que este lugar histórico necesita, para impulsarlo como museo, con un plan de promoción y su inclusión en las rutas turísticas de la ciudad", ha prometido.