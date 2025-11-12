José Luis Sanz recibe a los niños que han diseñado algunas de las luces navideñas que alumbrarán las calles de Sevilla

SEVILLA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

Marta, Álvaro y Aisha son los ganadores del primer concurso organizado por el Ayuntamiento de Sevilla, a través de la Gerencia de Urbanismo, para seleccionar diseños navideños que servirán de base para crear nuevas piezas de iluminación que lucirá la ciudad las próximas fiestas: un concurso dirigido a niños de entre 10 y 16 años escolarizados en centros de la capital hispalense.

En una nota de prensa, el alcalde, José Luis Sanz, ha conocido a los ganadores y les ha hecho entrega de una placa conmemorativa en un encuentro donde el regidor les ha felicitado y agradecido por los diseños "que podrán disfrutar todos los sevillanos y quien visite la ciudad durante esta Navidad, una de las épocas más bonitas y mágicas del año".

"Estoy seguro de que, cuando veáis vuestras dibujos hechos realidad en las calles, sentiréis un orgullo enorme, el mismo que sentimos nosotros de vosotros", ha añadido Sanz durante el encuentro al que también acudieron los familiares de los niños ganadores; el delegado de Urbanismo, Juan De la Rosa; y la delegada de Educación, Blanca Gastalver.

El alcalde de Sevilla ha destacado que "este proyecto nació con una idea muy sencilla pero muy bonita: que los niños y niñas de Sevilla pudieran participar en la decoración navideña de la ciudad porque estas luces son el reflejo de la ilusión y del espíritu que queremos que llene nuestras calles en estas fechas. Este año, nuestra ciudad brillará con una luz aún más especial, y será gracias a Marta, Álvaro y Aisha".

Los diseños de Marta Pérez, de 15 años, que cursa 4º de la ESO en el Colegio Sagrado Corazón (Las Esclavas); Álvaro Sánchez, de 10, alumno del CEIP Híspalis; y Aisha, con 9 años, de 5º de Primaria del CEIP Valeriano Bécquer, que representan árboles de navidad, campanas, estrellas y el Puente de Triana, se instalarán en la calle Betis (Distrito Triana), la Plaza Miguel de Unamuno (Sevilla Este) y las calles José Maria de Pereda y Francisco Carrera Iglesias (Cerro-Amate).

Los dibujos seleccionados ya han sido trasladados a la empresa que se encarga del montaje del alumbrado navideño de la ciudad, que trabaja ya en su fabricación para su instalación en las próximas semanas. Además, cada uno de los ganadores recibirá un cheque para material escolar valorado en 300 euros.