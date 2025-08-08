José Luis Sanz señala las "ventajas" demográficas de Zaragoza, alega 4.600 VPO y que compete al Gobierno bajar el precio

Dice que otras ciudades tienen "el mismo problema" por los precios de las VPO e insta al Ejecutivo a reducir el módulo y el IVA

SEVILLA, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, el popular José Luis Sanz, ha señalado las "ventajas" gracias a las cuales Zaragoza capital ha superado a la ciudad hispalense en términos de censo de población, esgrimiendo que ante ello, el Ayuntamiento promueve actualmente hasta 4.600 nuevas viviendas protegidas, 2.200 de ellas directamente desde lo público; y que compete al Gobierno central del PSOE las principales medidas de reducción del precio de las VPO a cuenta del debate suscitado al respecto.

En una entrevista con Europa Press, el alcalde hispalense ha evaluado los últimos datos del censo anual de población correspondiente al periodo entre 2021 y 2024 del Instituto Nacional de Estadística (INE), que arroja respecto al último de tales años un total de 686.741 habitantes en Sevilla capital y 691.037 habitantes en el caso de la ciudad de Zaragoza.

Ello, en un marco en el cual la última revisión del padrón municipal contabilizaba a fecha 1 de enero de 2024 un total de 687.488 habitantes en Sevilla capital y 686.986 habitantes empadronados en el caso de la ciudad de Zaragoza. Al detalle, la última revisión del padrón municipal reflejaba que entre el 1 de enero de 2023 y la misma fecha de 2024, Sevilla capital había recuperado 3.463 habitantes más de pleno derecho, creciendo de 684.025 a 687.488 personas empadronadas como tal.

Sevilla capital volvía así a recuperar población empadronada, después de que desde 2011 se hundiese en un prolongado descenso demográfico, tras haber contabilizado más de 704.000 vecinos empadronados en 2005 y 2006, en un marco de paralelo crecimiento sostenido de la demografía de los grandes municipios de su área metropolitana, como Dos Hermanas, Alcalá de Guadaíra o Mairena del Aljarafe; pesando el actual reto de recuperar la barrera de los 700.000 habitantes.

En ese contexto, Sanz ha expuesto que desde una perspectiva de ambas capitales, "Zaragoza tiene dos ventajas con respecto a Sevilla".

La primera, según ha dicho, es que la capital maña "no tiene un área metropolitana como la que tiene Sevilla", donde diversos municipios de su extrarradio ofrecen "una calidad de vida bastante recomendable"; mientras la segunda radica en que Zaragoza "no ha sufrido la parálisis urbanística que ha tenido Sevilla en los últimos 12 años", en los cuales parte de la ciudadanía hispalense no ha encontrado "oferta de vivienda" y la ha buscado en "muchos municipios de alrededor".

LA SALIDA DE "MUCHOS SEVILLANOS" HACIA EL ÁREA METROPOLITANA

En el área metropolitana, según ha reflexionado Sanz, no pocos ayuntamientos "han aprovechado en el mejor sentido de la palabra esa parálisis urbanística que ha vivido Sevilla en los últimos 12 años y han construido más y mejores viviendas", atrayendo como nueva población a "muchos sevillanos" que han abandonado la esfera puramente municipal para residir en el área metropolitana.

A partir de ahí, el alcalde ha asegurado que el actual Gobierno local ha "puesto fin" a esa "parálisis urbanística", lo que le ha llevado a señalar una vez más el plan municipal de vivienda, con unas 15.000 nuevas viviendas, 4.600 de ellas con algún grado de protección, y 2.200 de estas últimas promovidas directamente por la Empresa Municipal de Vivienda, Emvisesa; mientras las restantes son en "colaboración público-privada".

De ese total de 4.600 nuevas viviendas con algún grado de protección, como ha insistido, unas 2.700 están ya entregadas, en construcción o en cartera, para que la ciudadanía de Sevilla capital cuente con oferta de vivienda protegida. "Nos hemos marcado el objetivo de construir 1.200 viviendas protegidas al año", ha remarcado el alcalde.

Al respecto, pesa el debate planteado en torno al actual precio de las nuevas viviendas protegidas, tras la controversia inicial derivada de las viviendas protegidas en régimen de venta del residencial Cruz del Campo promovidas por Emvisesa, con precios que oscilan entre los 174.510 y los 318.039 euros, IVA no incluido.

EL PRECIO DE LAS VPO Y EL GOBIERNO CENTRAL

El alcalde, que meses atrás ya conectaba tal extremo con el "alza en los costes de construcción y la inflación"; ha insistido en que el Ayuntamiento de Sevilla, socio único de Emvisesa, "no pone el precio" de las VPO de tal entidad municipal. "Lo pone el Gobierno de la Nación, el Ministerio de Vivienda, que es quien marca el precio del módulo de la vivienda protegida"; ha asegurado, agregando que en el precio final de una VPO "el 30 por ciento es casi todo impuestos".

"Los mismos problemas, entre comillas, tienen en Málaga, Barcelona, Dos Hermanas en Entrenúcleos o Alcalá de Guadaíra", ha dicho asegurando que se trata de una problemática de índole nacional.

En ese sentido, ha reiterado que a su entender, ante el elevado precio de estas nuevas VPO, corresponde al Gobierno central del socialista Pedro Sánchez "bajar el precio del módulo de la vivienda protegida" y ofrecer a la ciudadanía "ayudas" para la adquisición, para hipotecas o una "rebaja del IVA"; mientras el Ayuntamiento "puede seguir poniendo suelo, facilitando la construcción de viviendas y que así, con más oferta, baje el precio".

"En la mano del Ayuntamiento no está ni fijar el precio del módulo de las VPO ni bajar impuestos. No somos competentes", ha asegurado José Luis Sanz.