Josune Urrutia presenta el viernes en Sevilla 'Hoy no es el día', cómic de su lucha y la de seis artistas ante el cáncer

SEVILLA, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

La ilustradora y dibujante bilbaína Josune Urrutia presenta este viernes en Sevilla, junto a la artista y fotógrafa Mara León, 'Hoy no es el día', novela gráfica sobre su experiencia y la de otras seis mujeres artistas que también tuvieron que lidiar con el cáncer y trataron el tema en su obra. La cita es en la Librería Casa Tomada a las 19,00 horas.

Beatriz da Costa, Anna Halprin, Audre Lorde, Susan Sontag, Jo Spence y Hannah Wilke son esas seis artistas que lucharon contra la estigmatización de la enfermedad y decidieron vivir el cáncer como una experiencia transformadora a través de la escritura, la fotografía o la danza.

Todas esta mujeres dejaron un legado artístico y vivencial del que la autora de este cómic, a la que le diagnosticaron un cáncer en 2010, se inspira y se nutre al procesar su propia enfermedad.

Y así surge 'Hoy no es el día', su primera novela gráfica en la que ha estado trabajando tres largos años, y que vio la luz después de un par de proyectos vinculados al arte y el cáncer como son 'Breve diccionario enciclopédico ilustrado de MI cáncer' (2017) y 'Compendio colectivo sobre cáncer' (2020).

LA AUTORA

Josune Urrutia Asua (Bilbao, 1976) es licenciada en Bellas Artes por la Universidad del País Vasco y estudió ilustración en la Escuela ArteDiez de Madrid. Actualmente se dedica a la ilustración y el cómic, y es docente en el máster de Medicina Gráfica de la Universidad Internacional de Andalucía. Recibió una beca de la Maison des auteurs de Angoulême, donde concibió parte de 'Hoy no es el día' (Astiberri, 2022).

Desde 2015 ha desarrollado proyectos de investigación, creación o educación en torno al dibujo, la mirada y la enfermedad, como: 'Breve diccionario enciclopédico ilustrado de MI cáncer' (2017); 'Compendio colectivo sobre cáncer' (2020); y 'Así me veo' (2015). Además, Josune Urrutia ha participado en los cómics colectivos 'Votes for Women: The Battle for the 19th Amendment' (Little Red Bird Press, 2020), y 'Efectos secundarios' (Cultura en Vena y Astiberri, 2021).