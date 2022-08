Juanito Makandé anuncia su retirada de los escenarios tras su concierto en Icónica Sevilla Fest el próximo 14 de octubre

SEVILLA, 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

Juanito Makandé, una de las grandes estrellas del flamenco-underground, ha comunicado este lunes 29 de agosto su retirada de los escenarios, que tendrá lugar el próximo viernes 14 de octubre, en el marco de la II edición de Icónica Sevilla Fest. Las entradas para esta última cita del artista con el público están a la venta en 'www.iconicafest.com'

Así lo ha indicado Icónica Sevilla Fest a través de un comunicado remitido este lunes, en el que ha señalado que el viernes 14 de octubre podrá vivirse el que "sin duda, será, el concierto más especial de Juanito Makandé". Icónica Sevilla Fest, y por ende la Plaza de España de Sevilla, ha sido el escenario escogido por el auténtico artista para esta cita "tan especial".

"Con un sinfín de conciertos a sus espaldas", Juanito Makandé se ha labrado --desde que decidiera trazar su carrera en solitario allá por 2006-- una "más que exitosa trayectoria como músico", según ha expuesto la entidad, que lo ha definido como "independiente, auténtico y libre".

En Juanito Makandé se encuentra una "constante y extraordinaria" fusión del flamenco tradicional con funk o jazz, siendo así considerado como una de las principales estrellas del flamenco-underground. Canción a canción, poema a poema, el artista gaditano se ha ganado el reconocimiento de público, prensa y profesionales como uno de los artistas "más singulares" de nuestra escena independiente.

'Un cantautor libre', como a él mismo le gusta definirse, con una facilidad innata para conectar con la audiencia. El artista, que en el pasado 2021 cumplía veinte años en la música desde su primer trabajo con Radio Macandé, anunciaba recientemente su nuevo trabajo, 'Folclore Sintético', grabado en su estudio de Mallorca.

Desde la organización, y según su director, Javier Esteban, "Icónica no puede más que agradecer al artista su elección por Sevilla y el Festival para que sea su último concierto". Asimismo, ha expuesto que sienten "un sabor agridulce puesto que una despedida nunca es del todo agradable, pero siendo una elección del artista, pondremos todo de nuestra parte para que sea una fecha imborrable en la mente de todos los presentes".

"Preparar codo con codo la despedida de los escenarios de uno de los grandes de la música española y andaluza, no puede más que llenarnos de orgullo. Es un verdadero honor", ha apostillado.

En palabras del propio artista, y en primera persona, considera que siempre ha sido "un tío bastante soñador a la hora de tomar decisiones, eso lo sabe todo el que me conoce bien". "En mi vida siempre he sentido señales muy claras que me han ido indicando el camino. Ahora me vuelve a pasar, por eso os cuento todo esto. La vida me viene hablando y me muestra caminos nuevos, en la música por supuesto, pero no cantando", ha comentado el artista.

En esta línea, ha agregado que "después de mucho meditarlo" ha llegado la hora de cerrar su etapa como Juanito Makandé. "Han sido 21 años que no cambiaría por nada del mundo y de los que me siento muy orgulloso, pero necesito seguir. Perseguir otros sueños", ha agregado.

"Siento que me estoy perdiendo muchas otras cosas y ejercer el rol de cantante ya no me aporta nada nuevo, ya sentí ese aspecto de mi vida más que realizado, ahora necesito hacer otras cosas. Así que le hago caso a mi instinto que hasta la fecha nunca me ha traicionado", ha subrayado el cantante. Asimismo, ha anunciado que va a seguir produciendo y haciendo arreglos para otros artistas que le inspiran en su "maravilloso estudio" que tantas alegrías en forma de música le está dando.

"Nada, querido y estimado público, estamos preparando una buena para el día 14 de octubre. Mi último concierto cantando, imaginaos lo que supone para mí. Un día muy emotivo y especial rodeado de algunos colegas que se apuntan, de toda mi gente y en un marco incomparable. Allí espero a todo aquel que quiera repasar mi cancionero conmigo por última vez", ha afirmado.

Las entradas para esta última cita de Juanito Makandé con sus fans se encuentran a la venta en la página web del Festival: 'www.iconicafest.com'. La organización recuerda que las entradas se venden exclusivamente a través de dicha página web, además de en la de See Tickets, pudiendo también adquirirse físicamente en La Teatral de Sevilla. Icónica Sevilla Fest no se responsabiliza ni puede garantizar la autenticidad de entradas adquiridas a través de otras plataformas o sitios de internet.