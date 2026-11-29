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SEVILLA 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Sección de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal de Instancia de Sevilla ha desestimado el recurso presentado por CSIF contra el Ayuntamiento de Sevilla respecto a la creación de mesas técnicas para posibilitar la modificación de valoración del puesto de trabajo de los inspectores de Consumo.

Según recoge la sentencia, consultada por Europa Press, CSIF advertía de una vulneración del derecho a la libertad sindical por parte del Ayuntamiento, dado que "no había respondido a las reiteradas solicitudes cursadas por el sindicato para la negociación de las mejoras retributivas de los inspectores de consumo".

Ello, a juicio del sindicato, suponía una "obstrucción a la acción sindical y al derecho a la negociación colectiva de las condiciones laborales de los funcionarios".

No obstante, la Sala ha valorado que no se puede constatar la existencia de una vulneración al derecho de libertad sindical o del derecho a la negociación colectiva "por el hecho de que el Ayuntamiento de Sevilla no haya atendido la petición de crear una mesa técnica específica y al margen de la mesa general de negociación para abordar las pretensiones del sindicato".

Si bien destaca que "pueden ser muy legítimas", estas deben ser "abordadas por los cauces correspondientes legalmente establecidos y sin que ello suponga que necesariamente la administración debe atenderlas".

El Consistorio ha valorado que esta resolución respalda la actividad negociadora del Gobierno local a este respecto, indican fuentes municipales.