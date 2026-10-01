El juez procesa a la alcaldesa de San Juan (Sevilla) por el contrato de mantenimiento de las piscinas

Archivo - Fachada del Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache. Imagen de archivo. - AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE AZNALFARACHE - Archivo

SEVILLA, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El juez de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Sevilla, plaza número 13, ha acordado continuar ante el Tribunal del Jurado el proceso relacionado con la contratación pública del servicio de mantenimiento integral de piscinas municipales de verano de San Juan de Aznalfarache (Sevilla).

En el auto, consultado por Europa Press, consta que el procedimiento se dirige contra la alcaldesa de la localidad, María Luisa Moya, y el ex delegado de Deportes, Carlos Alberto Amado.

El magistrado considera que existen indicios de delitos de prevaricación administrativa y malversación en los hechos, tal y como adelantaba Diario de Sevilla y ha podido confirmar esta agencia.

En el referido escrito consta que en abril de 2023 se inició un procedimiento de contratación abierta para el mantenimiento de estas piscinas, si bien "se decidió prescindir del procedimiento y adjudicar estos servicios" a una determinada empresa por un periodo de tres meses.

Ello, comenzando el 26 de junio y con un coste económico a cargo del Servicio de fontanería y mantenimiento integral de 39.930 euros, IVA incluido, y de 10.490, 70 euros, IVA incluido, por el Servicio de herrería.

Según subraya el juez, a pesar de que se presentó por parte de una segunda empresa una oferta para los servicios solicitados con un presupuesto menor. En concreto, de 33.242 euros y 7.891 euros para los servicios descritos, respectivamente.

Además, ha decidido decretar el archivo de la causa contra la delegada de Hacienda del Ayuntamiento, María del Carmen Cano, al considerar que "no existen indicios" de su intervención en la presunta actividad delictiva.

En un comunicado, la alcaldesa ha trasladado un mensaje de tranquilidad, expresando su absoluto respeto a las decisiones judiciales y al trabajo de los tribunales y añadiendo que "será en sede judicial, con todas las garantías, donde deberán esclarecerse los hechos y determinarse, en su caso, las responsabilidades que pudieran corresponder".

Además, ha explicado que "no conocía la contratación investigada ni había sido informada del procedimiento utilizado para llevarla a cabo". Moya mantiene que fue ajena a esa decisión y que tuvo conocimiento de la situación cuando llegó la citación del juzgado.

"No sabía nada de esta actuación ni fui informada de cómo se estaba procediendo. Desde el primer momento en que tuve conocimiento de la situación he dado las explicaciones correspondientes y he colaborado con la Justicia", ha apostillado.