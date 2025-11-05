A juicio la exdecana del Colegio de Arquitectos de Sevilla por posible delito societario tras ser pospuesto hace un año

SEVILLA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La exdecana del Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla (COAS) Cristina Murillo y otros dos miembros de la que fuera su junta directiva acudirán este viernes, 7 de noviembre, al Juzgado Número 3 de lo Penal de Sevilla, donde serán enjuiciados por un presunto delito societario derivado de acuerdos adoptados en el seno de la Fundación Fidas "prevaliéndose de mayorías ficticias, al no haber sido convocados deliberadamente para su posible adopción a todos los patronos que legal y estatutariamente reunían dicha condición".

La última vista, prevista para el pasado 18 de diciembre, fue aplazada al ser detectado un error en la citación de uno de los testigos llamados a comparecer, tal y como confirmaron a Europa Press fuentes cercanas al caso.

Así, la acusación particular solicita para los tres procesados penas de un año y medio de prisión y cuatro años de inhabilitación especial para ejercer cargos de representación en entidades colegiales o fundaciones. Además, pide la anulación de los acuerdos adoptados en las reuniones del patronato de la Fundación FIDAS los días 6 y 25 de julio de 2017, al considerar que se tomaron "prevaliéndose de mayorías ficticias" y excluyendo a patronos con derecho a voto.

Asimismo, según han enmarcado fuentes de la acusación, el juicio se celebra en un contexto particular, dado que uno de los ex altos cargos concurre como candidato a las próximas elecciones del Consejo Andaluz de Colegios de Arquitectos, previstas para el 14 de noviembre. Asimismo, han indicado que, en caso de resultar elegido y dictarse posteriormente una sentencia condenatoria, el fallo podría obligar a repetir los comicios por quedar inhabilitado para el cargo.

"SUPUESTO CARÁCTER FRAUDULENTO"

En el auto de continuación de las actuaciones por el trámite del procedimiento abreviado emitido en 2022 por el juez de refuerzo del Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla, José Ignacio Vilaplana, el magistrado explica que todo gira en torno al "supuesto carácter fraudulento con el que se habrían adoptado los acuerdos suscritos por la Junta del Patronato de la Fundación para la Investigación y Difusión de la Arquitectura de Sevilla (FIDAS)" en las sesiones del 6 de julio de 2017 y 25 de julio de 2017; unos acuerdos adoptados por Cristina Murillo y los dos restantes querellados, supuestamente "prevaliéndose de mayorías ficticias, al no haber sido convocados deliberadamente para su posible adopción a todos los patronos que legal y estatutariamente reunían dicha condición, privándoles así de su derecho a voto; adoptándose en dichas reuniones acuerdos lesivos tanto para la fundación como para los patronos no convocados y ausentes, y, en particular, para los patronos querellantes, José María G.B., Pedro M.M. y Marcelino S.N.".

La primera de las sesiones, según el juez, fue celebrada "exclusivamente por los querellados", Cristina Murillo como entonces nueva decana del Colegio de Arquitectos, Juan Carlos R.V. como nuevo secretario de la entidad y Francisco G.R. como tesorero, así como con el patrono vitalicio fundador Juan Carlos C.M. "Deberían haber sido citados todos los patronos que ostentaban el cargo, incluidos los electos u electivos, así como los natos", determina el juez.

Entre los aspectos aprobados ese día, según el juez instructor, figuraba "revocar los acuerdos adoptados en la sesión de 12 de junio de 2017", posterior a las elecciones celebradas en mayo por la entidad, ganadas por Murillo frente a la candidatura a la reelección de Ángel Díaz del Río como anterior decano.

"Lo que se pretendía, esencialmente, era 'cesar' como patrono a Ángel Díaz del Río (anterior decano del Colegio de Arquitectos y rival de Murillo en las elecciones celebradas en mayo de aquel año por la entidad), quien en dicha sesión aceptó dicho cargo", según el juez instructor. Asimismo, "quedaba sin efecto la renovación de Pedro M.M. como patrono electivo".

Otro de los acuerdos era "notificar a José María G.B. su pérdida de la condición de patrono por razón de su cese del cargo de secretario del COAS" tras las elecciones de mayo de aquel año y la conformación de una nueva directiva en el COAS.

LA CERTIFICACIÓN

Igualmente, fue acordado comunicar a "los patronos cesantes su pérdida de condición de patrono de la fundación FIDAS", acuerdos todos adoptados con una "certificación incompleta, errónea y desfasada", según el juez instructor, sobre la composición del patronato, "deficiencias de las que habrían de ser conocedores los querellados, pues los patronos electos habían sido renovados con anterioridad en sus cargos y, además, las anotaciones relativas a las fechas de inscripción y nombramiento, así como la inclusión de algunos de los patronos eran manifiestamente incorrectas y no estaban actualizadas".

Los acuerdos, según Vilaplana, fueron adoptados merced a un informe de un abogado que "nunca había asumido la asesoría jurídica de FIDAS", un "informe en el que, en todo caso, se reconocen como patronos a Díaz del Río y José María G.B., indicándose que procedía convocar a dichos patronos, como patronos natos, sin que, a pesar de ello, fueran convocados a la reunión de dicha Junta del Patronato".

Respecto a la segunda sesión del 25 de julio de 2017, el auto indica que Cristina Murillo, como entonces presidenta, "negó el acceso" a dicha reunión de la Junta del Patronato de la Fundación Fidas a una patrona fundadora de la entidad que había acudido a la misma tras haber sido "excluida" de la convocatoria junto a otros patronos entre los que figuran dos de los querellantes, una exclusión acontecida "nuevamente".

ACUERDOS DE "FORMA FRAUDULENTA"

Dicha sesión se celebró, según Vilaplana, "exclusivamente" con la participación de los querellados y los patronos Díaz del Río, José María G.B. y Juan Carlos C.M.; siendo adoptados, "de forma fraudulenta y abusiva, como hizo constar Díaz del Río en su voto particular", acuerdos como la designación como nuevos patronos electivos de tres personas que "formaban parte de la candidatura a la Junta Directiva del COAS encabezada por Cristina Murillo".

La designación, según Vilaplana, fue aprobada por una mayoría de votos "que no se habría conseguido de haber asistido los patronos que tenían derecho" a participar, como es el caso de la patrona fundadora a la que le fue denegado el acceso.

Dado el caso, el juez José Ignacio Vilaplana acordaba entonces continuar estas diligencias por el trámite del procedimiento abreviado contra la decana del Colegio de Arquitectos, su secretario y su tesorero, por un presunto delito societario en la modalidad de acuerdos sociales lesivos.