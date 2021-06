Juicio este martes en Sevilla contra siete acusados de secuestrar a un varón, pegarle y maniatarle

SEVILLA, 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla tiene fijado para este martes el comienzo de un juicio, contra siete acusados de secuestrar a un varón de nacionalidad marroquí, golpearle repetidas veces y maniatarle, mientras le increpaban respecto a "un determinado individuo y una sustancia y un dinero no concretados que no aparecían".

Según el escrito de acusación de la Fiscalía, recogido por Europa Press, los hechos habrían ocurrido el 18 de noviembre de 2019, cuando los acusados, "actuando de común acuerdo" y cuando estaban en una estación de servicio junto a la víctima, un súbdito marroquí llamado Abdelkarim G., le "increparon violentamente con relación a un individuo cuya identidad no se ha concretado y por un tema cuyas circunstancias no han quedado debidamente acreditadas, introduciéndole por la fuerza y contra su voluntad en un vehículo mientras le golpeaban".

Mientras transportaban a Abdelkarim G. en un coche, según la Fiscalía, los acusados usaron el jersey del mismo para amordazarle y taparle los ojos, mientras continuaban increpándole y "haciéndole preguntas sobre un determinado individuo y una sustancia y un dinero no concretados que no aparecían".

POSIBLE "ARMA DE FUEGO"

Según la Fiscalía, la comitiva de coches habría recalado en la calle Esturión, en el barrio de San Jerónimo, donde Abdelkarim G. habría visto cómo los acusados se hicieron "con un objeto que pudiera ser un arma de fuego", dirigiéndose finalmente los acusados en los vehículos, junto a la víctima que retenían en contra de su voluntad, al barrio de Palmete.

Allí, según la Fiscalía, los acusados habrían golpeado y maniatado a Abdelkarim G., llegando a atarle después a un poste e introduciéndole finalmente en una cuadra, de la que logró escapar unas dos o tres horas más tarde al conseguir liberarse de las bridas con las que había sido atado.

Según la Fiscalía, ya el 17 de enero de 2020, Abdelkarim G., su novia y una amiga de esta última acudieron al Juzgado de Instrucción número ocho de Sevilla para testificar por estos hechos, toda vez que las mujeres habían estado presentes al comienzo de los mismos.

"AMEDRENTADOS" EN EL JUZGADO

Allí, según el Ministerio Público, el octavo acusado, Radouane E.D., les habría "amedrentado con evidente intención de que faltasen a la verdad", instándoles presuntamente a no seguir adelante con la denuncia y llegando incluso a "ofrecerles dinero a cambio de no declarar".

Fruto de ello, Abdelkarim G., su novia y la amiga de esta última sintieron "miedo" y la segunda mujer incluso sufrió un "shock", cayendo al suelo.

Por ello, la Fiscalía aprecia presuntos delitos de detención ilegal, un delito leve de lesiones y un último delito contra la Administración de Justicia.

En consecuencia, por el primer delito de detención ilegal reclama para cada uno de los acusados Juan Alexander A.M.; Francisco José D.C.; Jhon L. M.T.; Marcelo G.O.; Said R,, Farid T. y Cristian Manuel R.C. cinco años y medio de cárcel y seis años y medio de prohibición de acercase a la víctima o comunicarse con ella.

Por el delito de lesiones, la Fiscalía pide para cada acusado una multa de 900 euros para cada uno de ellos y seis meses más de prohibición de acercarse o comunicarse con la víctima y por el delito contra la administración de justicia, solicita para el último acusado, Radouane E.D., dos años de prisión y una multa de 5.400 euros.

Dado que la mayoría de los acusados son de nacionalidad colombiana y marroquí, parte de las penas de cárcel pueden ser sustituidas por la expulsión del país. En el caso de Radouane E.D., sus dos años de cárcel pueden ser sustituidos por su expulsión durante cinco años.