Juliette Binoche, Goya Internacional 2023: "Es un honor recibir este premio en España, un país de artistas"

SEVILLA, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

La actriz francesa Juliette Binoche, Goya Internacional 2023, ha subrayado este viernes en Sevilla que "es un honor recibir este premio en España, un país de artistas y de arte, algo que me impresiona y me inspira". La intérprete, referente indiscutible del cine europeo y protagonista de producciones internacionales durante cuatro décadas, recibirá este galardón en la gala que se celebrará este sábado, 11 de febrero, en el Palacio de Exposiciones y Congresos, Fibes, de la capital andaluza.

En rueda de prensa en Sevilla, la actriz, que ha comenzado su intervención aludiendo a recuerdos "muy bonitos" que le trae esta ciudad, ha subrayado que le inspira poder estar en un lugar "donde veo las rostros verdaderos que pintó Goya, los cuerpos estilizados y luminosos de El Greco, Velázquez y su luz, Gaudí, Lorca y Cervantes". "España es una nación de arte, de artistas, y nos necesitamos para evolucionar como seres humanos", ha incidido.

Ha añadido que como actriz "también me debo mucho a la genealogía de actrices que han venido antes de mí, todas esas mujeres profesionales que se han debido a su público en el cine y en le teatro", las cuales "están dentro de mí y a quienes recuerdo hoy". "Pienso en el trabajo que ellas hicieron y cómo se reflejaba el amor", ha destacado.

Cuestionada sobre si después de una brillante carrera como actriz le gustaría dirigir y qué tipo de historias, Binoche ha señalado como actriz también se dirige, "es una dirección invisible en la que no firmas la película, estás en la película y eres la película. "Yo no me defino como directora cuando estoy en el set, pero cuando estás allí hay como una energía mágica que fluye, es como una sinergia y a veces dirigimos en ese sentido", ha asegurado.

Sobre qué significan para ella los premios, la intérprete, que recibirá el Goya Internacional tras Cate Blanchett, ha apuntado que "es un honor y a la vez pienso que este premio no se lo están dando a Juliette, se lo están dando a mi fuego y a mi energía interior, es mi necesidad de transformar lo que hay dentro de mí, mi propia vida par darla". Ha añadido que cuando era pequeña la interpretación le "ayudó mucho" y que eligió ser actriz y estar expuesta porque "es la esencia de lo que quiero hacer".

"Cuando me pongo de delante de la cámara lo más importante es descender al suelo y ser humilde, encontrar tu sitio, entender quién eres y por qué estás en ese lugar", ha resaltado la actriz, quien sobre en qué le he favorecido o perjudicado como actriz ser mujer, ha respondido que ha sido criada por una mujer "muy consciente de los peligros y me educó sólidamente para estar preparada para la detección de esos peligros y para ser una mujer independiente, feminista y fuerte desde pequeña".

De este modo, ha agregado que "ha habido directores o productores que me han querido besar o tocar, y yo he dicho que no" y "cuando eres consciente de ello puedes ser fuerte y puedes luchar por tu propia artista". En este sentido, y sobre el movimiento #MeToo, ha dicho "alegrarse mucho de que haya ocurrido, ha cambiado muchas vidas para mejor", al tiempo que ha añadido que su corazón "está con las mujeres de Irán, Afganistán y todas aquellas que luchan día a día por sus vidas".

Por último, y ante la pregunta de si hay algún trabajo que le haya cambiado personal o profesionalmente, ha manifestado que todas las películas "la han cambiado de una forma inesperada". "Si una película no te cambia es porque hay algo que no está bien", ha apostillado, toda vez que ha añadido que "siempre hay que asumir un riesgo, ya sea físico o emocional, y con cada director o directora se trabaja de una forma distinta". "Cada escena, cada toma hay que hacerla como si fuera la última. Para mí todas las películas tienen que ser importantes, tienen que merecer la pena", ha concluido.