La Junta de 10 millones de euros para mejorar la A-378 entre Osuna y Martín de la Jara (Sevilla)

PP SEVILLA

SEVILLA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular de Sevilla, Ricardo Sánchez, ha destacado la adjudicación por 10 millones de euros de las obras para la mejora de la seguridad vial de la carretera que conecta los municipios sevillanos de Osuna con Martín de la Jara (A-378), que constituye la principal conexión de la comarca de la Sierra Sur con la A-92.

Según ha detallado la formación en una nota de prensa, las obras contarán con un plazo de ejecución de 28 meses y actuarán sobre 6,4 kilómetros correspondientes a dos de los tramos de mayor peligrosidad de la A-378: entre los puntos kilométricos 7,5 y 11 y entre los kilómetros 13,5 y 16,4.

De esta manera, la actuación permitirá ampliar la calzada, que en determinados puntos cuenta actualmente con apenas cinco metros de anchura y prácticamente carece de arcenes, hasta alcanzar una plataforma de ocho metros, además de que se actuará sobre buena parte de las curvas consideradas peligrosas y se ejecutará una nueva glorieta partida en la intersección con la SE-485, en dirección a Aguadulce.

En este sentido, Ricardo Sánchez ha subrayado la importancia de que "una demanda mantenida durante años por los vecinos de municipios como Martín de la Jara y Los Corrales avance definitivamente con una inversión concreta y unas obras adjudicadas".

"Hoy no hablamos de promesas, sino de una actuación adjudicada que va a permitir transformar una carretera fundamental para la Sierra Sur", ha señalado el presidente provincial, quien ha destacado que la intervención "supondrá un cambio muy importante en las condiciones de seguridad y movilidad de los vecinos".

Asimismo, Ricardo Sánchez ha puesto en valor "el compromiso" del ejecutivo autonómico con las infraestructuras de la provincia de Sevilla y, especialmente, con municipios del ámbito rural que necesitan buenas comunicaciones para garantizar oportunidades y servicios. "Esta carretera llevaba años necesitando una intervención de envergadura y ahora esa mejora avanza para convertirse en una realidad", ha añadido.

Del mismo modo, Sánchez ha incidido en que mejorar la A-378 significa "mejorar la seguridad y la calidad de vida de quienes tienen que utilizarla todos los días", desde trabajadores y transportistas hasta familias que se desplazan entre los municipios de la comarca, del mismo modo que ha apuntado que esta vía es utilizada para acceder al Hospital Comarcal de Osuna. "Cuando mejoramos esta carretera estamos facilitando también el acceso a servicios esenciales", ha afirmado.

Para finalizar, el dirigente 'popular' ha señalado que el Gobierno de Juanma Moreno "sigue avanzando en la mejora de las comunicaciones de la provincia de Sevilla, atendiendo demandas históricas y llevando inversiones a nuestros municipios".