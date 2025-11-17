La Junta declara obras de emergencia en la A-476 tras un desprendimiento del firme en El Castillo de las Guardas

SEVILLA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía está actuando desde el primer momento en la carretera A-476 y con fecha de este lunes se ha declarado obras de emergencia para la reconstrucción del firme; ello, tras el tras el gran socavón en un tramo de la misma como consecuencia de la borrasca Claudia, que provocó, tras esas intensas lluvias, la caída de un vehículo en el que viajaban cuatro personas, este sábado, y que ha dejado incomunicado, en parte, al municipio de El Castillo de las Guardas.

"Desde el sábado por la noche desplegamos al equipo técnico para garantizar la seguridad y evaluar cómo actuar con la máxima rapidez. De hecho, hoy seguimos en el terreno con tareas para facilitar el acceso a la maquinaria, aunque hasta que no pare la lluvia y baje el cauce no podremos entrar con seguridad", explican fuentes de la Consejería de Fomento a Europa Press.

En este sentido, tras las críticas del alcalde del municipio sevillano, quien había remarcado que "era previsible" que fuera a pasar y que "así se lo habíamos trasladado a la Junta en varios escritos y en reuniones presenciales al delegado territorial", el Gobierno andaluz asegura que se ha sido "diligente, primero con el cierre al tráfico y posteriormente, declarando las obras de emergencia a las pocas horas".

"Vamos a poner todos los medios a nuestra alcance para que esta vía reabra en condiciones plenas de seguridad lo antes posible", añaden las mismas fuentes.