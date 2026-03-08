La Junta y la Diputación abordan este lunes en un encuentro el futuro y la regularización del IES Híspalis de Sevilla

La comunidad educativa del IES Híspalis en una concentración en protesta por el "cierre inminente" del centro. En imagen de archivo. - Rocío Ruz - Europa Press

SEVILLA 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández, y la consejera de Educación de la Junta de Andalucía, María del Carmen Castillo, mantendrán este lunes, 9 de marzo, un encuentro en el que abordarán el futuro y la regularización de la situación del IES Hispalis. Así, en la reunión, previsiblemente, se abordará la posible prorrogación del convenio de colaboración entre ambas instituciones, así como la negociación de la titularidad del inmueble.

Cabe enmarcar que, hasta el momento y tras el inicio del proceso de escolarización para el curso 2026/2027, fuentes de la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional en Sevilla expresaban a Europa Press que el IES Llanes y el IES Pino Montano, ambos en Sevilla, acogerían de forma equitativa a partir del próximo curso a los alumnos de primer curso de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y de Cursos Formativos que inicialmente tenían previsto matricularse en el IES Híspalis, tras el cese progresivo de su actividad.

La institución provincial plantea, por su parte, "abordar de forma definitiva la regularización administrativa del IES Híspalis" para lo que requiere que cada administración asuma "las competencias que le corresponden" conforme al ordenamiento jurídico vigente, las educativas, en el caso de la Junta de Andalucía. De hecho, fue el propio Fernández quien solicitó hace unos días una reunión urgente al presidente de la Junta de Andalucía para tratar esta cuestión y desbloquear la situación "a la mayor brevedad posible".

Según el titular, el mantenimiento y la gestión de los institutos de Educación Secundaria Obligatoria son competencia de la Administración autonómica. "No obstante, la Diputación ha venido asumiendo durante décadas obligaciones relativas al IES Híspalis que exceden su marco legal de actuación", una situación que "ha supuesto la asunción de gastos en personal docente, mantenimiento, conservación y reformas, así como gastos corrientes". Una situación tildada de "anomalías" derivadas del ejercicio de "competencias impropias".

En el otro lado del asunto se encuentra la Junta de Andalucía, cuya consejera de Desarrollo Educativo manifestaba que se encontraba abierta a "sentarse" a negociar con la Diputación una "solución" para la situación del IES Híspalis. "Si mañana se acuerda la prórroga del convenio no hay ningún problema, autorizamos esas unidades, se lo trasladaríamos a la familia y como el plazo de escolarización hasta el 31 de marzo no sería un problema", señalaba hace unos días Castillo, al tiempo que incidía en que la titularidad del edificio corresponde a la Diputación.

Al hilo, se mostraba dispuesta a negociar la titularidad del inmueble y "establecer con los técnicos las condiciones de esa puesta a disposición, como ocurre normalmente cuando se hace un centro de secundaria".

La noticia se dio a conocer tras la advertencia de la comunidad docente del centro, que expresaba que había sido conocedora de que el IES Híspalis dejaría de ofertar plazas por la ampliación y renovación del Complejo educativo Pino Montano, ubicado en el mismo edificio. "Nos privan de espacios públicos, de cultura, ocio y educación. No podemos ni queremos permitirlo", expresaban los docentes.