La Junta encarga modelos digitales de la Galería de los Sevillanos Ilustres del Palacio de San Telmo

SEVILLA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico (IAPH), dependiente de la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, ha encargado la realización de modelos digitales de la Galería de los Sevillanos Ilustres del Palacio de San Telmo. Son doce estatuas realizadas por el escultor Antonio Susillo en la balaustrada junto al acceso al edificio por la calle Palos de la Frontera.

Según un documento consultado por Europa Press del portal de contratación, la Junta ha adjudicado a la empresa TCA cartografia y geomatica SA el levantamiento fotogramétrico y elaboración de modelos digitales tridimensionales de las esculturas el conjunto. La actuación tiene un coste total de 11.979 euros y tiene una duración de 34 días.

El pasado 9 de abril el Consejo de Gobierno tomaba en conocimiento la encomienda de gestión al IAPH para acometer trabajos de conservación, mantenimiento y restauración en el Palacio de San Telmo, sede de la Presidencia del Ejecutivo andaluz.

Los trabajos se van a acometer tanto en el conjunto escultórico de los sevillanos ilustres como en las fachadas del palacio ubicadas en el Paseo de Roma y en la calle Palos de la Frontera.

Según la Junta, la intervención a las esculturas de Antonio Susillo parte "de una rigurosa fase de conocimiento de la materialidad de estas esculturas y del resto de elementos ornamentales de la misma, con la finalidad de ser certeros en su diagnóstico y definir con el mínimo margen de error los criterios y la propuesta de actuación".

Desde el Ejecutivo andaluz subrayan que el Palacio de San Telmo es un inmueble "de indudables valores patrimoniales", protegido como Bien de Interés Cultural (BIC), cuyas "necesidades conservativas" requieren "de los mejores recursos para garantizar la preservación conforme a la legislación vigente y a la excelencia que se espera de proyectos de referencia en buenas prácticas patrimoniales en toda Andalucía".

El conjunto escultórico representa a 12 personalidades, de las cuales nueve son sevillanos de nacimiento, mientras las otras 3 desarrollaron su vida o murieron en Sevilla. Se trata de Fray Bartolomé de las Casas, Fernando Afán de Rivera, Bartolomé Esteban Murillo, Benito Arias Montano, Luis Daoíz, Fernando de Herrera, Diego Ortiz de Zúñiga, Lope de Rueda, Miguel Mañara, Diego Velázquez, Rodrigo Ponce de León y Juan Martínez Montañés.