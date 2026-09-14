La Junta invierte 24 millones de euros en mejorar carreteras de la provincia de Sevilla

PP SEVILLA

SEVILLA 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía ha invertido 24 millones de euros para actuar en 43 carreteras de la provincia de Sevilla, dentro del Plan Extraordinario de Asfaltado.

Según ha destacado el Partido Popular de Sevilla en una nota de prensa, su presidente, Ricardo Sánchez, ha puesto en valor el compromiso "firme y sostenido" del Gobierno de Juanma Moreno con las infraestructuras de nuestra provincia, subrayando que "frente a años en los que la conservación de nuestras carreteras no recibió la atención que necesitaba por anteriores gobiernos socialistas, hoy tenemos un Gobierno andaluz que planifica, invierte y actúa allí donde es necesario". "Un importante salto en la conservación, modernización y seguridad de nuestra red viaria", ha añadido.

En este sentido, Sánchez ha señalado que el Plan Extraordinario de Asfaltado de la Junta de Andalucía está dotado con 151,5 millones de euros para el conjunto de Andalucía y contempla en la provincia de Sevilla, una inversión de 24 millones de euros para mejorar el firme de nuestras carreteras, lo que "significa más seguridad, mejores comunicaciones y mayor vertebración territorial, especialmente para los municipios del interior de nuestra provincia".

Entre las actuaciones incluidas en este esfuerzo inversor, Ricardo Sánchez ha abundado en la renovación del firme de la A-375, entre Utrera y Puerto Serrano, en la que la Junta de Andalucía ha invertido 3,2 millones de euros en la renovación del firme. Se trata de una vía fundamental para las comunicaciones de Utrera y de municipios como El Coronil, Los Molares y Montellano, además de que sirve de conexión con las Sierras de Cádiz y Ronda.

Asimismo, Ricardo Sánchez ha matizado que esta actuación ha demostrado "que el Gobierno de Juanma Moreno conoce las necesidades de nuestros municipios y responde con inversiones concretas". "La A-375 es una carretera esencial para Utrera y para toda su comarca, y mejorarla es invertir en seguridad, movilidad y oportunidades para sus vecinos", ha afirmado.

Además, las actuaciones desarrolladas y previstas en las principales carreteras del entorno de Utrera superan en conjunto los cinco millones de euros en un año, incluyendo mejoras en vías como la A-394 entre Arahal y Utrera y la A-362 entre Utrera y Los Palacios.

INVERSIÓN DE 3 MILLONES PARA MEJORAR LA A-92

El presidente del PP de Sevilla también ha destacado la actuación que el Gobierno de Juanma Moreno está desarrollando en la A-92 entre La Puebla de Cazalla y Osuna, con una inversión de 3 millones de euros para renovar 20 kilómetros de firme, en la que ha considerado como "el principal eje viario de Andalucía y una arteria fundamental para la movilidad de la provincia de Sevilla". "Cuidar su firme es cuidar la seguridad de miles de conductores que la utilizan cada día y supone, además, seguir avanzando en la vertebración de nuestro territorio", ha defendido.

Esta nueva actuación ha dado continuidad al "esfuerzo inversor" desarrollado en los últimos años en la A-92, donde ya se han renovado cerca de 90 kilómetros con una inversión de 36 millones de euros, con intervenciones en tramos sevillanos como los 14 kilómetros entre Sevilla y Alcalá de Guadaíra, los 21 kilómetros entre Arahal y Paradas o los siete kilómetros correspondientes a conexiones entre Alcalá de Guadaíra, Morón de la Frontera y La Puebla de Cazalla.

Para el presidente provincial, el Gobierno autonómico está realizando un esfuerzo inversor "sin precedentes" para conservar y modernizar las carreteras andaluzas, atendiendo tanto a grandes ejes como la A-92, como a carreteras fundamentales para las comunicaciones de los municipios.

Por último, Ricardo Sánchez ha contrapuesto esta política inversora de la Junta con la situación de las infraestructuras de competencia estatal. "Mientras el Gobierno de Juanma Moreno invierte, planifica y ejecuta actuaciones para mejorar la seguridad y las comunicaciones de los sevillanos, seguimos reclamando al Gobierno de España que atienda las necesidades de las infraestructuras que son de su responsabilidad, como la AP-4 o la A-49", ha afeado.