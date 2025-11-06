La Junta muestra "disposición" en el desbloqueo del convenio del comercio de Sevilla, que afecta a 70.000 trabajadores

Reunión entre Junta y sindicatos por el desbloqueo del del convenio del comercio en Sevilla. - UGT

SEVILLA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT Andalucía (Fesmc-ugt) ha mantenido una reunión con la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo para abordar la situación del Convenio de Comercio General de la provincia de Sevilla, que afecta a más de 70.000 personas trabajadoras y cuyo proceso negociador permanece bloqueado "desde hace años" por la parte patronal, según ha informado el sindicato. Desde la Junta, la consejera Rocío Blanco ha trasladado su "disposición" a implicarse en el proceso y colaborar en la búsqueda de soluciones que permitan desbloquear la negociación.

Según ha informado UGT en una nota, en el encuentro, celebrado este jueves, participaron por parte de UGT el vicesecretario general de Política Sindical de Fesmc-ugt Andalucía, Juan Antonio González Marín; el secretario del Sector de Comercio y Grandes Almacenes, Daniel Pérez; el secretario general de Fesmc-ugt Sevilla, Enrique J. Jiménez González; y el secretario sectorial de Comercio y Grandes Almacenes, Alberto Luis Martínez Martín. En representación de la Junta asistieron la consejera de Empleo, Rocío Blanco, el presidente del Sercla, Eduardo Candau, y el presidente del Consejo Andaluz de Relaciones Laborales (CARL), José Manuel Gómez Muñoz.

Durante la reunión, el sindicato ha trasladado a la Junta la "falta de avances" en la negociación y el "bloqueo patronal" que, según UGT, ha impedido incluso constituir la mesa negociadora, lo que estaría afectando "gravemente" a las condiciones laborales y salariales del sector. La organización sindical advirtió que, si no se producen progresos en las próximas semanas, podrían convocarse jornadas de huelga en los meses de noviembre, diciembre y enero.

La consejera de Empleo ha manifestado la disposición de la Junta a intervenir activamente para desbloquear la negociación, subrayando la importancia estratégica del sector comercial en la economía sevillana y el impacto que supone la ausencia de un convenio actualizado.

FeSMC-UGT ha valorado de forma positiva la "receptividad" mostrada por la consejera y la implicación tanto del Sercla como del CARL, confiando en que el respaldo institucional permita avanzar hacia un convenio colectivo "digno y actualizado" que garantice la estabilidad laboral y el desarrollo económico del sector en la provincia.