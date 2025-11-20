La Junta premia al CEIP Nuestra Señora de los Dolores de Herrera (Sevilla) por su proyecto bilingüe 'A space adventure'

Entrega de los Premios de Buenas Prácticas en Enseñanza Bilingüe en el curso 2024/2025 en Andalucía. - JUNTA DE ANDALUCÍA

CÓRDOBA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El viceconsejero de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Pablo Quesada, ha presidido la entrega de los Premios de Buenas Prácticas en Enseñanza Bilingüe en el curso 2024/2025, que han reconocido a seis centros educativos andaluces, entre ellos el CEIP Nuestra Señora de los Dolores de Herrera (Sevilla) por su proyecto bilingüe 'A space adventure'.

Según una nota remitida por el ejecutivo andaluz, Quesada ha puesto en valor el compromiso de la Junta con el bilingüismo y la internacionalización con el nuevo programa de Competencia Comunicativa en enseñanza bilingüe.

Este proyecto ha lanzado su convocatoria para los centros y tiene como objetivo "diseñar actuaciones educativas que promuevan el desarrollo de las destrezas orales en lengua extranjera en el alumnado bilingüe, plurilingüe o participante en el programa José Saramago en centros públicos". Hasta el 30 de noviembre está abierto el plazo de solicitud para los centros educativos.

Asimismo, esta nueva iniciativa cuenta con varias modalidades de actuación y permitirá a los centros adaptar la respuesta a su realidad y posibilidades. "Es la respuesta de la Junta a la suspensión por parte del Ministerio de Educación del programa de auxiliares de conversación en Andalucía", ha indicado Quesada.

El CEIP Nuestra Señora de los Dolores de Herrera (Sevilla) ha obtenido el segundo premio en la categoría de Infantil y Primaria por su proyecto 'A space adventure', una propuesta innovadora que prepara al alumnado de 5º de Primaria para un entorno digital y global mediante un reto motivador: diseñar una misión espacial a Europa, una de las lunas de Saturno. Q

Quesada ha presidido en el Rectorado de la Universidad de Córdoba la entrega de los Premios de Buenas Prácticas en Enseñanza Bilingüe, organizados por la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, donde, además del centro sevillano, fueron premiadas otras 5 iniciativas de distintos puntos de Andalucía, que abarcan desde proyectos basados en metodologías activas en Infantil y Primaria hasta propuestas Steam y Aicle en etapas superiores, destacando la variedad y creatividad del trabajo bilingüe en las aulas.