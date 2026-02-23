La Junta presenta el 'Pasaporte Sierra Morena' para impulsar el turismo en diez municipios de la comarca

El consejero de Turismo y Andalucía Exterior de la Junta de Andalucía, Arturo Bernal. - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Turismo y Andalucía Exterior de la Junta de Andalucía, Arturo Bernal, ha presentado este lunes el 'Pasaporte Sierra Morena', una iniciativa que busca impulsar, de la mano de los diez municipios de la comarca, la actividad turística y su actividad económica local.

"Presentamos un proyecto clave para seguir revitalizando esta gran provincia de la mano de sus municipios", ha resaltado el consejero definiéndolo como una "herramienta clave" para seguir impulsando el desarrollo económico, cultural y turístico, generando oportunidades y futuro en el territorio.

De este modo, casi seis millones de turistas visitaron la provincia y aumentaron en un 5% su gasto diario medio, unas cifras que "refuerzan el modelo turístico sostenible clave para impulsar la cohesión social y territorial".

"Con ese objetivo nace el Pasaporte Sierra Morena, una iniciativa promovida por la Delegación Territorial de Turismo de Sevilla que aspira a consolidarse como una cita fija en nuestro calendario. Diez municipios de la comarca se integran en esta ruta pensada para invitar a descubrir lo mejor de cada pueblo: su gastronomía, su patrimonio cultural, su artesanía y sus tradiciones", ha detallado.

Así, cada visitante podrá ir sellando su pasaporte en las distintas localidades, convirtiendo la experiencia en un recorrido por la identidad de la Sierra Morena.

Quienes completen el pasaporte podrán optar a lotes de productos típicos y gastronómicos de la zona, reforzando la promoción conjunta de la comarca a través de este proyecto turístico.

El consejero ha asegurado que este proyecto "viene a reforzar el modelo turístico que impulsamos desde la Junta de Andalucía". "Un turismo sostenible en todas sus vertientes, regenerativo y capaz de actuar como palanca de transformación, futuro y prosperidad. Un modelo que ya está dando resultados, y que la provincia ha sabido aprovechar para consolidar su posición como referente", ha afirmado.

En este sentido, ha subrayado que en 2025, casi seis millones de turistas eligieron esta provincia y cada uno de ellos registró un gasto medio diario de 86 euros, un 5% respecto al pasado año.

"Cifras que se traducen en impulso a la economía local, en empleo, inversión y oportunidades para miles de familias andaluzas y que confirman que el turismo es el gran motor económico para la transformación de Andalucía y de Sevilla", ha aseverado.

Por ello, ha subrayado que el "turismo en Andalucía es sinónimo de seguridad y oportunidades. Somos un destino líder que necesita infraestructuras a la altura. No podemos normalizar las incidencias, los retrasos o el déficit de infraestructuras ferroviarias".

"La conectividad no puede ser un privilegio en función del territorio en el que uno viva. Es una condición imprescindible para seguir creciendo y compitiendo como destino internacional, pero también para asegurar el desarrollo y la cohesión de nuestros municipios, incluidos los de la Sierra Morena", ha concluido.

Así lo ha expuesto el consejero en la presentación del proyecto que ha contado con la delegada territorial de Turismo en Sevilla, Carmen Ortiz, junto con alcaldes de la comarca como de Constantina, Real de la Jara, El Pedroso o Almadén de la Plata, entre otros representantes municipales.