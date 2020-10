La Junta suspende la adjudicación del primer contrato de Alcalá para La Mina y el Ayuntamiento alega

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

Tras suspender el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía de manera cautelar la adjudicación del contrato promovido por el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), gobernado por el PSOE y Cs, para la redacción del proyecto de remodelación de calle Nuestra Señora del Águila y acceso y puesta en valor del Molino de la Mina, el Gobierno local ha defendido que continuará adelante con la iniciativa y ha formulado alegaciones contra dicha orden de suspensión.

Frente a dicha suspensión cautelar, avanzada por La Voz de Alcalá, el Gobierno local defiende "el proceso técnico y administrativo realizado en la adjudicación de la redacción de las obras de remodelación de la calle Nuestra Señora del Águila tanto en la declaración de desierto en la primera licitación como en el nuevo procedimiento abierto que no queda en ningún caso paralizado".

Según el Ayuntamiento, han sido presentadas "las alegaciones correspondientes ante el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta, para el levantamiento de la suspensión cautelar dictada a raíz de la reclamación de un licitador".

Las alegaciones del Ayuntamiento están especialmente argumentadas en el "interés general" del proyecto, defendiendo el portavoz municipal, Jesús Mora, que si la propuesta del arquitecto recurrente no se aceptó fue exclusivamente porque "no alcanzaba el umbral de puntos, los mínimos exigibles de calidad, y esa decisión no es una cuestión aleatoria, sino el informe técnico de personal profesional funcionario, en base a criterios de experiencia y profesionalidad".

Así, ha defendido que el proceso de licitación y adjudicación "cumple todas las garantías legales de objetividad e imparcialidad". "Es más, el recurrente está amparado de oficio por la propia ley, ya que en el nuevo procedimiento, en el que también se ha presentado, tiene el derecho de impugnación si es que no se hubiera resulto legalmente su recurso contra el concurso desierto y en esta ocasión el tribunal suspendería el proceso automáticamente, pero no se paralizaría un proyecto de ciudad, y menos por una cuestión de forma", defiende Mora.