El jurado declara al acusado del crimen de Alcalá (Sevilla) "culpable de la muerte intencionada" de su madre

SEVILLA, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El jurado popular del juicio celebrado por la Audiencia de Sevilla contra H.W.V., el joven de nacionalidad ecuatoriana acusado de asesinar en noviembre de 2018 a su madre, de 49 años de edad, en la vivienda donde ambos convivían en Alcalá de Guadaíra, ha declarado al mismo "culpable de causar intencionadamente" la muerte a su progenitora, "aumentando deliberadamente e inhumanamente el sufrimiento" de la misma.

Así se ha pronunciado por unanimidad el jurado popular, que además ha declarado probado que en el momento de los hechos, el acusado sufría un trastorno ansioso depresivo que mermaba sus capacidades volitivas e intelectivas "sin que se pueda cuantificar en qué medida".

Durante su comparecencia en el juicio, el acusado alegó que no recuerda la agresión perpetrada sobre su progenitora, manifestando que en aquellos momentos estaba "bastante deprimido", había consumido cocaína y marihuana, sufría "mucha angustia, miedo y pánico" y no sentía que fuera él mismo ni que la otra persona fuese su madre.

"Para mí no era mi madre y sentía que ese no era yo. En ningún momento he querido hacerlo", insistía, admitiendo que quizá la "única explicación" al crimen sea que descargó sobre su progenitora todo lo que sentía en aquellos momentos.

