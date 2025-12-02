Un jurado popular enjuiciará en Sevilla a los dos acusados de apuñalar mortalmente a un joven en Santa Clara

Archivo - Los familiares de los detenidos se enfrentan en la puerta de la Audiencia provincial con los familiares del joven asesinado , a 6 de marzo de 2024 en Sevilla (Andalucía, España). - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un jurado popular enjuiciará a partir del próximo día 23 de enero en la Audiencia Provincial de Sevilla a los dos jóvenes de 18 años de edad detenidos por el apuñalamiento mortal de un varón de 21 años durante la madrugada de un domingo de marzo de 2024 en el barrio de Santa Clara de la capital hispalense, hechos por los que los procesados enfrentan una petición fiscal de veinte años de cárcel cada uno, según ha informado la Oficina de Comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en una nota de prensa.

En su escrito de conclusiones provisionales, el Ministerio Público solicita para cada uno de los investigados la imposición de veinte años de prisión por un presunto delito de asesinato, delito del que uno de ellos respondería como autor y el otro en concepto de cooperador necesario. Además, reclama que, en concepto de responsabilidad civil, los dos acusados indemnicen conjunta y solidariamente a los familiares del fallecido en la cantidad de 217.000 euros.

De esta forma, la Fiscalía esgrime que los hechos comenzaron tras una discusión enzarzada entre varios jóvenes, entre los que se encontraban la víctima y el acusado, descripción que coincide con la realizada por un testigo directo del caso a Europa Press en el momento de los hechos, quien reafirmó que antes de que llegaran los efectivos de seguridad, la víctima fue apuñalada, lo que acabó con su vida, pese a los intentos de los facultativos sanitarios por reanimar al joven apuñalado.

En este sentido, detalla el escrito "como consecuencia de la previa ingesta del alcohol", al tratar de lanzar una patada a uno de los participantes en el incidente, la víctima "cayó al suelo" momento que el considerado autor de los hechos "aprovechó para sacar una navaja que portaba y propinarle una puñalada en el pecho y otra en el muslo, tratando de lanzar más puñaladas, que fueron paradas por las manos y brazo" de otro de los presentes.

Prosigue la Fiscalía, "pese a observar lo anterior y asumiendo que el principal acusado iba a apuñalar nuevamente a la víctima", el considerado como cooperador necesario de los hechos "lejos de impedir que éste continuase con su agresión, y con intención de permitir que el principal acusado consumara su propósito de dar la muerte", se dirigió a pelear con otros jóvenes enfrentados "que no se habían percatado del primer apuñalamiento, para distraerles y así evitar que acudieran en ayuda" de la víctima.

De este modo, apostilla, mientras su compañero distraía al resto de jóvenes, "se aproximó a la víctima por detrás, propinándole otros tres navajazos por la espalda, llegando uno a seccionarle la aorta, provocando una hemorragia interna masiva que causó su muerte".

Posteriormente, tal y como detalla el escrito, el acusado como cooperador necesario del asesinato, "para impedir que se identificase al autor de los hechos, y pretendiendo que el instrumento empleado en dar muerte" a la víctima "nunca fuera hallado", le dijo al otro encausado "quillo, dame la navaja", huyendo ambos del lugar "a la carrera". En este sentido, el Ministerio Público precisa que la navaja no ha aparecido.

De este modo, el juicio comenzará el día 23 de enero de 2026 con la constitución del jurado popular y la presentación de las alegaciones previas por las partes personadas, tras lo que los días 26 y 27 comparecerán los testigos, el día 28 los peritos y el día 29 los dos acusados por estos hechos.