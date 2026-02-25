El juzgado archiva la denuncia por agresión sexual contra el ex Defensor del Pueblo Andaluz por "falta de indicios"

Archivo - El ex Defensor Del Pueblo Andaluz, José Chamizo, en una imagen de archivo. - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Sevilla, plaza número 5, ha acordado el sobreseimiento provisional de las diligencias previas abiertas contra el ex Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, y un segundo investigado al considerar que "a la vista de la instrucción practicada, no resultan indicios suficientes de la perpetración" por parte de los dos investigados "de una acción típica y perseguible".

Así lo ha confirmado la Oficina de Comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), al tiempo que ha apostillado que la decisión se ha producido tras analizar y valorar las declaraciones de las víctimas y testigos protegidos que han depuesto en el procedimiento.

Cabe enmarcar que la Policía Nacional detenía en marzo de 2025 al ex titular de la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz y a tres personas más como consecuencia de una denuncia en su contra por presuntos delitos de agresiones sexuales.

Su arresto derivaría de la denuncia de una persona relacionada con el mundo de las ONG, toda vez que José Chamizo fue Defensor del Pueblo Andaluz desde 1996 hasta mayo de 2013.