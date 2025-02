El juzgado del crimen de Brenes (Sevilla) se inhibe al ser descartado que responda a violencia de género

SEVILLA 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Juzgado de Instrucción número uno de Lora del Río (Sevilla), competente en materia de violencia sobre la mujer y que el pasado 7 de febrero ordenaba el ingreso en prisión provisional sin fianza del varón de 40 años de edad autor confeso de la muerte de una mujer de 28 años y nacionalidad brasileña en Brenes; se ha inhibido en favor del Juzgado número dos de dicha localidad al ser descartado que el asunto se encuadre en la violencia de género, como ha avanzado El Correo de Andalucía y han confirmado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

Aquel 7 de febrero, recordémoslo, el juzgado número uno de Lora decretaba prisión provisional para el autor confeso del crimen por un presunto delito de homicidio doloso, precisando ya que se habría de concretar qué tipo de relación existía entre investigado y víctima, para determinar qué juzgado era el competente sobre el asunto.

Tiempo atrás, el delegado del Gobierno central en Andalucía, Pedro Fernández, indicaba que aunque el caso "en apariencia pudiera llevar a pensar en violencia de género", lo cierto era que la naturaleza del crimen estaba "sin definir".

El alcalde de Brenes, Jorge Barrera, narraba tras los hechos que fue su propio padre, quien reside en la calle donde se alza la vivienda donde acontecieron los hechos, lugar de residencia de la víctima, quien le telefoneó poco antes de las 8,05 horas de la mañana para avisarle, tras lo cual al llegar coincidió con la Guardia Civil, ante cuyo cuartel de La Rinconada se habría personado previamente el presunto autor del crimen para "declarar los hechos".

El primer edil explicaba que el detenido, de 40 años de edad, llevaría unos "ocho o nueve meses" residiendo en Brenes y manifestaba que no tiene "conocimiento" de que la víctima, de 28 años de edad y nacionalidad brasileña, fuese vecina de la localidad, destacando que ninguno de ellos está empadronado en el municipio.

CUARTO ANIVERSARIO DEL ANTERIOR CRIMEN DE BRENES

En cualquier caso, el alcalde lamentaba esta "muerte violenta", recordando que se acaban de cumplir justo cuatro años del crimen por el que José Antonio Sánchez Barriga, quien como adolescente fuese testigo número uno del caso Arny, fue condenado a 23 años y medio de cárcel tras matar a un varón en esta localidad e intentar lo mismo con otras dos personas, otro varón y la pareja del fallecido.

La Guardia Civil, en cualquier caso, ha constatado que ninguna de estas personas figuraba en el sistema VioGén de seguimiento de casos de violencia de género e investiga el posible papel de un arma blanca que habría sido localizada.

BAJO LOS EFECTOS DE LAS DROGAS

El delegado del Gobierno central en Andalucía explicaba además de su lado que el detenido confesó voluntariamente la autoría del crimen ante los agentes y dijo haber actuado bajo los efectos de la droga.

"El detenido ha dicho, simplemente, que no recordaba bien, que él cree que estaba bajo el estado de droga. Pero eso, ahora mismo, hasta que no se produzcan declaraciones con presencia del abogado designado por el turno de oficio, no tiene mismo ningún tipo de trascendencia desde el punto de vista policial", señalaba Pedro Fernández.