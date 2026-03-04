'Laika' representará a Alcalá de Guadaíra (Sevilla) en la competición 'Desafío CanSat' de la Agencia Espacial Europea

Visita de la alcaldesa de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), Ana Isabel Jiménez, en el IES Tierno Galván - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 4 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), Ana Isabel Jiménez, ha alabado el proyecto tecnológico y científico 'Laika' del IES Tierno Galván para participar representando al municipio en la competición educativa 'Desafío CanSat' de la Agencia Espacial Europea (ESA)'.

Así lo ha comentado en su visita al centro, acompañada del delegado de Educación, Pablo Chain, para conocer los detalles de este proyecto en el que estudiantes de secundaria diseñan y construyen un satélite y simulan las fases de una misión espacial obteniendo objetivos reales y medibles, según ha indicado el Consistorio en una nota.

La alcaldesa ha adelantado que "nos produce una gran satisfacción poder colaborar con este proyecto e impulsar así a los estudiantes de Alcalá, ya que el auditorio municipal alcalareño Riberas del Guadaíra servirá de escenario para una gala donde se expondrán los trabajos de los centros que compiten en toda Andalucía".

Concretamente, el Proyecto Laika se desarrolla bajo el paraguas del programa regional 'Investiga y Descubre' para "estimular el aprendizaje, la creatividad y la iniciativa del alumnado que demuestra un alto interés, motivación y capacidad en el área científico-técnica con el fin de fomentar activamente la investigación, la innovación, la autonomía y la aplicación práctica de estos conocimientos".

El Desafío CanSat (del inglés Can - lata, Sat - satélite) es una competición educativa organizada por la Agencia Espacial Europea que reta a equipos de estudiantes de secundaria a diseñar y construir un satélite completo y funcional que debe caber dentro del volumen de una lata de refresco.

El objetivo principal es simular las fases de una misión espacial real: el dispositivo es lanzado a una altura aproximada de 1 kilómetro y, durante su descenso controlado por paracaídas, debe cumplir una Misión Primaria Obligatoria, que consiste en medir y transmitir en tiempo real la temperatura y presión atmosféricas a una estación en tierra, además de una Misión Secundaria de libre elección por cada equipo que demuestre innovación.

Este proyecto interdisciplinar busca que el alumnado aplique de forma práctica conocimientos de electrónica, programación y física, desarrollando a su vez habilidades esenciales de gestión de proyectos y trabajo en equipo. Las competiciones regionales serán entre marzo y abril, la nacional en mayo y el evento europeo en junio.

El Proyecto Laika, impulsado por un grupo de docentes y estudiantes del área de Tecnología, entra en su cuarto año consecutivo de desarrollo, lo que le confiere una madurez técnica y organizativa fundamental para afrontar el Desafío CanSat.

El equipo se muestra "confiado" porque la trayectoria del proyecto "se materializa en logros concretos, destacando haber alcanzado la fase regional de lanzamiento en las dos últimas ediciones, lo que valida la calidad del trabajo técnico realizado por el alumnado".

Paralelamente, el proyecto busca otras metas internacionales al establecer este año su primera colaboración internacional con un instituto de la República Checa, Gymnázium Rájec de la localidad de Rajec-Jestrebí.

Esta coordinación no es sólo un intercambio cultural, sino una estrategia para sentar las bases de una futura red europea de centros educativos colaboradores en proyectos de ingeniería aeroespacial, ampliando significativamente la proyección y el impacto del Proyecto Laika.