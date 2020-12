Laví E Bel presenta en el Teatro Central de Sevillla ‘Año Zero’, obra sobre la amistad y el poder del arte colectivo

SEVILLA, 28 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Central de Sevilla propone "partir de cero" para enlazar el viejo 2020 con el esperanzador 2021, de forma que los días 29 y 30 de diciembre a las 16,00 y el 2 y 3 de enero a las 12,00, el escenario de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico acoge a la compañía granadina Laví E Bel, para cuatro representaciones de 'Año Zero', una historia de recuerdos, música y amistad.

'Año Zero' cuenta las peripecias de Mati, Ramona y Amanda, que crearon su grupo de música 'Año Zero' cuando tenían 12 años. Ahora se meterán en la máquina del tiempo para revivir el nacimiento de Ramona en un taxi envuelta en una toalla de Los Ramones, los sábados de Rock en familia en el Paradís, el garito rockero del barrio, el divorcio amistoso de los padres de Amanda, el 'bullying' que sufrió Mati y la fuerza de la amistad para superarlo, aquel concierto de los Rolling Stones al que fueron con sus padres o la presentación de 'Año Zero' en el Paradís.

Según concreta la Consejería en una nota de prensa, la obra se fija en el poder del arte colectivo para enfrentarse a la realidad, quizás sea el momento de un nuevo año cero, quizás simplemente necesiten recordar de donde vienen para comprender hacia donde van. "El paraíso reside en pequeñas habitaciones que compartes durante un tiempo con personas a las que te unen conexiones inexplicables: la amistad y componer canciones para afrontar los problemas y celebrar las cosas buenas de la vida", explica.

Las historias de 'Año Zero' son reales. "Los personajes y los sucesos que se desarrollan en escena son una remezcla libre de las vidas de las actrices y de la pandilla de mis hijas", indica el autor y alma mater del grupo, Emilio Goyanes, que agrega que quieren "tocar tierra" para conectar al público de hoy con referentes, temas y enfoques que atraviesan el tiempo, "disfrutar del poder que tiene el arte colectivo para enfrentarse a la realidad y reflexionar sobre ella". Año Zero' es un viaje a la memoria a ritmo de rock and roll.

LAVI E. BEL

Casa Fundada en 1992. Durante 28 años de actividad ininterrumpida ha producido 32 espectáculos que han disfrutado más de 500.000 espectadores; los más significativos de cabaret, como Cabaret Líquido (2008), la Barraca del Zurdo (2010) o Babylon Cabaret (2019). Ha producido 10 espectáculos dirigidos a público familiar: A Moco Tendido (1993), La Luna (1996), Marco Polo (1998), Yai (2002), A Todo Trapo (2002), Petit Cabaret (2005), Rueda con Mozart (2005), Sol y Luna (2008), La Isla (2009) y Vuela (2016).

Por la compañía han pasado 168 profesionales: 45 actores y actrices, 16 músicos, 19 técnicos, 12 personas en la gestión, producción y distribución y 76 colaboradores de puesta en escena, guion, publicidad y otros. Giras por toda España, Cuba, Colombia, México, Francia y Portugal.