Lenny Kravitz se suma al cartel del Icónica Santalucía Sevilla Fest con un concierto el 1 de julio

Archivo

SEVILLA 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

Lenny Kravitz ofrecerá un concierto el próximo 1 de julio en la Plaza de España dentro del Icónica Santalucía Sevilla Fest. Las entradas salen a la venta este miércoles 3 de diciembre.

El escritor, productor, multiinstrumentista, cuatro veces ganador del Grammy llega a Sevilla dentro de su gira Lenny Kravitz Live 2026', que lo llevará a los principales escenarios del mundo. El cantante publicó su duodécimo álbum de estudio, 'Blue Electric Light', en mayo de 2025.

De esta forma, se suma al cartel con Aitana (4 y 5 de junio), Viva Suecia (7 de junio), Pablo Alborán (12 de junio), Raphael (18 de junio), Isabel Pantoja & Il Divo (27 de junio), Dani Fernández (28 de junio), Lenny Kravitz (1 de julio), Marilyn Mason (6 de julio), Moby (7 de julio), Jamiroquai (16 de julio) y Sting (18 de julio).

Desde Sevilla Fest se subraya el hecho de que el festival haya conseguido posicionarse como "una de las principales citas experienciales y musicales de Europa", reuniendo este 2025 a 277.000 asistentes en la Plaza de España, y un impacto económico de 230 millones de euros.