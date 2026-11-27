Leo, el niño con piel de mariposa, enciende la Navidad en Sevilla junto al alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, y Niña Pastori. - JOAQUÍN CORCHERO / EUROPA PRESS

SEVILLA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

Sevilla ha dado la bienvenida a la Navidad este viernes por la tarde con el tradicional encendido del alumbrado navideño. Leo, el niño con piel de mariposa, ha sido el encargado de pulsar el botón que ha iluminado 316 calles de la ciudad y ha dado el pistoletazo de salida a estas fiestas. El pequeño se ha mostrado muy feliz y emocionado por tener la oportunidad de protagonizar este momento.

Por su parte, el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha animado a los ciudadanos a disfrutar de la programación de "la mejor Navidad del mundo" y ha expresado su deseo de que en 2027 "se cumplan todos nuestros sueños". Asimismo, ha felicitado las fiestas a los sevillanos en una celebración que ha contado con la actuación de Niña Pastori.

El encendido ha iluminado un total de 316 calles de la capital hispalense, con 17 nuevos motivos luminosos transversales, cuyo diseño está inspirado en las vidrieras de la Catedral de Sevilla. A estos se suman otros 42 motivos decorativos con forma de estrellas fugaces, instalados sobre las farolas de la ciudad.

La Avenida de la Constitución se ha dejado ver repleta de sevillanos deseosos de contemplar por primera vez las 32 nuevas figuras volumétricas luminosas de 6,5 metros de altura encendidas en el tramo comprendido entre el Arquillo y la calle Fray Ceferino González, cuyo diseño es exclusivo y está inspirado en el Giraldillo.

Una de las citas más esperadas de la noche ha sido la actuación de Niña Pastori, que ha ofrecido una actuación en el acto oficial justo antes de hacer sonar el famoso 'Palillos y Panderos', que una Navidad más, como ya hiciera el pasado año, ha vuelto a ser la banda sonora de esta festividad.

No obstante, muchos habrán quedado sorprendidos por la ausencia del mapping cultural en la Plaza de San Francisco, que esta noche ha sido suspendido debido a la aglomeración de público prevista pero en los próximos días ofrecerá durante quince minutos una máquina de nieve artificial.

Las calles iluminadas este año serán 316, lo que supone 12 más en relación con el pasado año. Se instalan motivos de nueva creación en las siguientes vías: Avenida Constitución, Sierpes, Tetuán, Velázquez, Imagen, Laraña, Campana, Alfonso XII, Plaza del Salvador, Asunción, y los puentes de Isabel II (Triana), San Telmo y Los Remedios.

En calles como Imagen, Laraña, Camapan, Alfonso XII, Plaza del Salvador se han diseñado motivos exclusivos inspirados en la Navidad. En cuando a los conos luminosos, se instalan en las mismas ubicaciones que en años anteriores a excepción del de Parque Flores, que este año se instala en la avenida Cortijo de las Casillas, Plaza Nueva, Puerta Jerez, Plaza de San Lorenzo, Plaza de San Marcos, Santa Justa, Avda de la Barzola, Puerta Barqueta, Plaza Cuba, glorieta Párroco Gabriel Ramos Chávez, ParqueFlores, Glorieta Forja XXI, Glorieta de los Merinales y avenida Emilio Lemos.

Además, habrá motivos luminosos de nueva creación correspondientes a los tres diseños ganadores del segundo concurso de diseños navideños. En total, se instalarán 3.151 unidades de motivos navideños en la ciudad, 140 centros de mando protección y control y 31.900 metros de conductores.