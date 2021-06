Levantado el cierre perimetral de Herrera (Sevilla) al bajar de mil su tasa local de incidencia de Covid-19

SEVILLA, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

Después de que la Consejería de Salud determinase mantener la restricción de cierre perimetral y de la actividad comercial no esencial en Cantillana y Herrera, al superar el pasado miércoles ambas localidades la barrera de los mil casos confirmados de contagio por Covid-19 por cada 100.000 habitantes en la acumulación de los últimos 14 días, y el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) avalase la medida, la misma no será efectiva en Herrera al haber caído este viernes su tasa local por debajo de los mil casos, por lo que la localidad queda en el nivel de alerta 4, sin cierre perimetral ni cese de la actividad esencial.

En concreto, el Comité Territorial de Alerta de Salud Pública de Alto Impacto de la provincia de Sevilla propuso el miércoles mantener el cierre perimetral y de la actividad comercial no esencial ya impuesto en Cantillana y Herrera, al superar los dos pueblos la barrera de los mil casos de contagio por Covid-19 por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días, arrojando Cantillana una tasa de 1.061,8 casos por cada 100.000 personas y Herrera una tasa de 1.191,2.

Al respecto, recordemos que la semana previa a la anterior, el Comité Territorial de Alerta de Salud Pública ya acordó por primera vez implantar las citadas restricciones en Cantillana al arrojar entonces la localidad una tasa de 1.089,8 casos por cada 100.000 personas; extremo además avalado por el TSJA.

GIRO EN EL ÚLTIMO MOMENTO

La medida no fue finalmente aplicada aquella semana al apreciar la Administración sanitaria que ya el viernes de la misma, la tasa local de Cantillana se había reducido a 968,7 casos confirmados por cada 100.000 personas en los últimos 14 días, por debajo de la barrera de los mil casos.

Ya la semana pasada, el Comité Territorial de Alerta de Salud Pública de Alto Impacto acordó de nuevo proponer el cierre perimetral y el cese de la actividad no esencial para Cantillana al arrojar de nuevo una tasa de 1.052,5; proponiendo lo mismo para Herrera al arrojar tal localidad una tasa de 1.005,6, siendo aplicadas las medidas en ambos casos al avalarlo el TSJA y no ser registrada reducción en tales tasas, sino alzas.

En ese escenario, la Sala sevillana de lo Contencioso Administrativo del TSJA, ante la reciente propuesta autonómica de mantener el cierre de Cantillana y Herrera, ha emitido este mismo viernes dos autos con los que ratifica dicha decisión de la Consejería de Salud.

POR DEBAJO DE LOS MIL

No obstante, la Junta de Andalucía señala respecto a Herrera que "se viene produciendo una bajada de la incidencia acumulada", situada esta jornada en 912,7, ante lo que recuerda que según acuerdo del Comité de Alerta de Salud, "si en el momento en que se efectúe la ratificación judicial de la orden de medidas de cierre perimetral no hubiera razones epidemiológicas para adoptar tales medidas, las citadas órdenes no serían objeto de publicidad oficial, no produciendo efectos".

Dado el caso, la Junta determina que "el municipio de Herrera se mantendrá en el nivel de alerta sanitaria cuatro, sin cierre perimetral ni cese de la actividad esencial".