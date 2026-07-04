Jorge Muñoz desvela "grietas" del caso Marta del Castillo a 4 años de salir Carcaño de prisión para "decir la verdad"

SEVILLA 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

Miguel Carcaño cumple una condena de 21 años y tres meses de prisión por ser el autor confeso del asesinato de Marta del Castillo el 24 de enero de 2009 y por un delito contra la integridad moral al no revelar dónde se encuentra el cuerpo. El cadáver actualmente está en paradero desconocido y, por esta causa, Carcaño saldrá de prisión el próximo 8 de mayo de 2030, con la perspectiva de marcharse a Sudamérica y, tal como le relató a sus abogadas, "decir la verdad". En todo el proceso hubo "controvesias", como se refleja en las sentencias dictadas; sobre las "grietas" de este caso, el periodista del Diario de Sevilla Jorge Muñoz ha publicado un nuevo libro titulado 'Marta del Castillo, las grietas de un crimen sin cuerpo'.

Esta obra detalla el perfil psicológico de Carcaño, sus ocho versiones, el informe de geolocalización de su móvil, el centenar de búsquedas realizadas, el testimonio de la familia de la víctima y el contenido de las cartas que el propio Carcaño les envió desde prisión. Actualmente, Miguel se encuentra en la cárcel de Archidona (Málaga) --tras ser trasladado en agosto de 2025 por poseer un móvil y una tablet-- y se le han denegado 35 solicitudes de salida. El joven saldrá libre con 41 años, actualmente tiene pareja y desea tener un hijo. No obstante, hasta el año 2043 tendrá prohibido residir en Sevilla, acercarse a menos de 500 metros de la familia de Marta o comunicarse con ella.

Muñoz señala que en el caso de Marta hubo "grietas" en la investigación que "acaban por frustrar los objetivos de la misma". La primera de ellas se dio en las primeras horas de la desaparición, según expresa el autor, ya que el padre presentó la denuncia pero "los protocolos policiales no estaban adaptados" y no se actuó hasta 24 horas después. Asimismo, apunta a las ocho versiones de Carcaño; aunque "la Policía no tiene culpa de las mentiras" del asesino confeso, los investigadores estaban "desesperados" y "fueron siguiendo cada una de las versiones que iba ofreciendo el sospechoso", las cuales incluían aspectos "absurdos" en algunos casos.

De igual forma, el autor señala como otra de las claves que convirtieron el caso en un "puzzle sin final" el hecho de que todos los sospechosos fueran enviados a prisión provisional excepto María García, exnovia del hermano de Miguel. Además, expone otras "fisuras" relativas al proceso judicial. Por un lado, el juicio del Cuco y del resto de acusados presentaba "transcendentales contradicciones sobre los hechos"; por otro lado, critica el cambio de tribunal para enjuiciar a los adultos, pasando de un jurado popular a un tribunal profesional al declarar Carcaño que se había producido una violación a la menor.

Miguel Carcaño apenas conoció a su padre y perdió a su madre y a su padrastro a los 16 años, ejerciendo su hermanastro, Francisco Javier Delgado, de figura paterna. Considerado "mentiroso y egocéntrico", conoció a Marta en 2007 y, tras una breve relación, fue a buscarla la tarde del 24 de enero de 2009; tras ese encuentro, la menor nunca más apareció.

UN CASO, DOS VERDADES JUDICIALES

Las seis sentencias del caso, dictadas entre 2011 y 2014, se dirigieron contra Francisco Javier García, el 'Cuco', y los cuatro adultos implicados: Miguel Carcaño, Francisco Javier Delgado, María García Mendaro y Samuel Benítez. Estos fallos muestran dos verdades judiciales que "discrepan profundamente". La del 'Cuco' expone que Miguel y su hermano mataron a Marta y que el menor y Samuel trasladaron el cuerpo de madrugada en coche. Por el contrario, la sentencia de los adultos de 2012 determinó que Carcaño cometió el crimen con un cenicero y trasladó el cuerpo en una silla de ruedas a las 22,15 horas junto al 'Cuco' y un "tercero", absolviendo a los otros tres adultos.

El autor expone que el caso no se resolvió porque el Grume, el juez y el fiscal se guiaron por las versiones de Carcaño en vez de "seguir las otras pruebas que iban surgiendo en la investigación". Miguel confesó a sus abogadas que todo era mentira excepto un dato real. Tras ser detenido el 13 de febrero de 2009, implicó a Samuel en el arrojo al río Guadalquvir y luego al 'Cuco' en la labor de deshacerse del cuerpo en el río. En su tercera versión afirmó que el menor había violado y matado a Marta con una alargadera, pero horas después aseguró que la habían violado ambos y tirado a la basura. Tras aducir que callaba por estar "amenazado", acusó a un "tío" de Samuel y, según su novia Rocío, admitió limpiar sangre de una pelea donde Delgado golpeó a Marta, arrojando el cuerpo en Camas por "él, su hermano y algunos más".

La séptima versión surgió en 2012, en ella, Miguel confesó que Marta murió por un golpe con una pistola propinado por su hermano durante una pelea por la hipoteca. Pese a dar positivo en Camas en una prueba P-300 (octava versión), regresó a la anterior admitiendo que "no puede decir donde está dicho lugar ni de manera aproximada", y sugiriendo que no sabía si su hermano movió el cuerpo después. El caso contra Delgado terminó archivándose por la "nula credibilidad" de Carcaño, dándose carpetazo en 2015 mientras el Tribunal tildó los recursos de la familia de "juego" de Miguel para "no ser relegado en el olvido".

A principios de 2020, la familia aportó indicios de que la pelea se debió a una estafa por préstamos y documento falsificados al banco BBVA por el piso de León XIII, lo que llevó al Grupo de Homicidios a dictaminar que la séptima versión "podría ser verdad" y a la UDEF a confirmar el fraude. A pesar de que Delgado y su exesposa Rosa negaron las irregularidades, el juez y la Fiscalía cerraron de nuevo el asunto en abril de 2021 interpretando que Carcaño solo buscaba un "recurso de revisión de la sentencia firme". La familia recurrió, pero el juez determinó que el fraude era "exiguo" para probar la riña; finalmente, la Audiencia de Sevilla desestimó el recurso ante el Tribunal Constitucional.

El libro detalla que la clonación del móvil de Carcaño por un perito "podría ser la última esperanza" para hallar el cuerpo mediante las antenas repetidoras, pese a que el terminal estuvo apagado en dos tramos de la noche. Sin embargo, el juez rechazó investigar los teléfonos de Delgado, María García y Samuel al estar absueltos, limitando el acceso a los de Miguel y Marta. Tras un ultimátum judicial en 2022, el informe de 2023 reveló seis nuevos posicionamientos de Carcaño, pero al no poder precisarse el día ni la hora, "quedó en la nada".

Asimismo, la obra aborda los juicios paralelos: la condena en 2016 al 'Cuco' y sus padres por quebrantar la prohibición de volver a Sevilla y el proceso por falso testimonio. Aunque en 2022 el 'Cuco' y su madre admitieron haber mentido, en 2024 la Audiencia de Sevilla los absolvió porque la figura de testigo-coimputado "no se encuentra regulada" y ella mintió sobre "cuestiones intrascendenciales". Tras este "nuevo varapalo", los padres recurrieron al Supremo, pero la Fiscalía desistió de revisar el fallo en un caso donde la policía llegó a usar videntes por desesperación para encontrar el cuerpo.

Por último, el libro incluye una entrevista a los padres de Marta, quienes confiesan haber perdido "cualquier esperanza en que la policía siga buscando a su hija y la encuentre". Explican que le ofrecieron dinero a Carcaño e incluso compraron la vivienda de León XII para regalársela, pero "todos los esfuerzos han sido en vano", manteniendo que creen en la última versión y criticando que sus cambios de relato sientan "un precedente grave" porque enseñan que "cuantas más mentiras digan, más se lía la bola".

Concluyen que "la Justicia es un cachondeo y las leyes son una mierda", aunque esperan que "alguien por casualidad la encuentre" para que "no esté tirada por ahí como si fuera un perro", deseando que Miguel, al salir de prisión, "vaya en busca del hermano y ajusten entre ellos las cuentas".