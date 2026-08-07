Licitada la concesión del servicio de tiendas oficiales y espacios de experiencia del visitante del Alcázar de Sevilla

Archivo - Pocos turistas en la entrada del Real Alcázar de Sevilla (Andalucía, España), a 03 de marzo de 2020. - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Patronato del Real Alcázar y del Ayuntamiento de Sevilla ha licitado la concesión del servicio de gestión de las tiendas oficiales y de los espacios de experiencia del visitante del recinto monumental. El contrato, que se adjudicará mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria, tendrá una duración de 48 meses y comprenderá la explotación de los dos puntos de venta oficiales del monumento, situados en la Puerta del León y en el Apeadero.

Según ha detallado el Consistorio en una nota de prensa, el pliego ha establecido un canon concesional mínimo de 320.000 euros anuales que deberá abonar la empresa adjudicataria al Patronato, importe que podrá incrementarse con las ofertas presentadas por las empresas licitadoras. El valor estimado del contrato ha ascendido a 5.120.000 euros, IVA excluido, de acuerdo con la previsión del volumen de negocio durante la vigencia de la concesión.

Al tratarse de una concesión de servicios, la empresa adjudicataria asumirá íntegramente el riesgo operacional de la explotación, así como los costes de implantación, mantenimiento y personal, sin que esta licitación suponga desembolso económico directo ni compromiso presupuestario para la administración local.

En este sentido, El delegado de Hacienda y vicepresidente del Patronato del Real Alcázar, Juan Bueno, ha destacado que esta licitación "supone un nuevo paso en la modernización de los servicios que presta el Real Alcázar a sus visitantes", garantizando una gestión "profesional, eficiente y sostenible", al tiempo que se generan mayores ingresos para seguir destinándolos a la conservación y mejora de "uno de los principales referentes patrimoniales de Sevilla".

Asimismo, Bueno ha subrayado que han querido que esta concesión "vaya más allá de una simple explotación comercial". "Las tiendas oficiales deben convertirse en un escaparate de la identidad cultural de Sevilla y de Andalucía, ofreciendo productos de calidad que representen nuestro patrimonio, nuestra tradición artesana y el talento de nuestros creadores", ha añadido.

PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL

En esta línea, los pliegos técnicos incorporan criterios alineados con los principios de la Unesco para la protección del patrimonio cultural inmaterial. Así, las empresas licitadoras deberán presentar un catálogo mínimo de 300 artículos y garantizar que, al menos, el 40 por ciento de los productos ofertados correspondan a artesanía local y regional (Km 0) o cuenten con distintivos de calidad como el sello Artesanía Hecha en Andalucía. Del mismo modo, se limitará la presencia de artículos de plástico o de fabricación seriada masiva que no guarden relación con la identidad cultural del monumento.

"Queremos que quien visite el Real Alcázar pueda llevarse un recuerdo auténtico, vinculado a nuestra historia, a nuestras tradiciones y al trabajo de los artesanos andaluces", ha afirmado el delegado, que ha defendido la contribución de esta medida a impulsar la economía local y a dar visibilidad al sector.

Las empresas interesadas deberán presentar sus ofertas exclusivamente por vía electrónica a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público. El plazo permanecerá abierto hasta el próximo 2 de septiembre de 2026, a las 15,00 horas.