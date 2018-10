De Llera ve "sorprendente" que la juez Alaya no haya imputado a Viera aunque no cree que éste tenga responsabilidad

Actualizado 02/05/2013 12:52:09 CET

SEVILLA, 2 May. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía, Emilio de Llera, ha considerado este jueves "sorprendente" que la juez que investiga los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos no haya imputado hasta el momento al exconsejero de Empleo José Antonio Viera, aunque con esto "no estoy diciendo que sea responsable de nada, pues creo que no es responsable" en este caso.

Durante su intervención en el programa 'La Tertulia' de Canal Sur Televisión, recogida por Europa Press, De Llera ha sido cuestionado por si no le "chirría" que la juez Mercedes Alaya no haya imputado a Viera, pese a haber sido señalado a lo largo de la instrucción en varias resoluciones. "Me sorprende, pero si imputase a una persona aforada pierde la competencia para seguir instruyendo", ha razonado.

Al hilo de ello, el consejero del ramo ha dicho que la posible imputación del exconsejero de Empleo "es algo que está en la calle y en los medios de comunicación". "Es sorprendente que no le haya imputado, que haya mantenido en prisión a Antonio Fernández y si embargo no imputase a Viera", pero con ello "no estoy diciendo que sea responsable de nada; creo que no son responsables".

Emilio de Llera ha puesto de manifiesto que, posiblemente, "si alguien hiciese algo mal en mi Consejería, yo sería el último en saberlo", poniendo como ejemplo el caso del robo "paulatino" de droga en la Jefatura de Policía de Sevilla. "¿Cómo no se dio cuenta nadie de que estaban robando?", se ha preguntado, aseverando que "cuando los delincuentes son listos y actúan bien, se preocupan de que no les descubran".

Por último, ha mostrado su satisfacción por el hecho de que la juez de Instrucción número 6 de Sevilla haya atendido la petición formulada por la Fiscalía y la Junta de Andalucía a fin de que "se buscase el rastro del flujo final del dinero que había salido", ya que "es muy triste que siga en manos de personas indeseables, cuando es un dinero de todos los andaluces".