Louzán garantiza que la Final de Copa del Rey se disputará en Sevilla en una fecha distinta al sábado de Feria

Aficionados asisten al último encuentro de la Selección Española en La Cartuja, en foto de archivo. - Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press

SEVILLA 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, ha garantizado que la Final de Copa del Rey del próximo año, así como las ediciones de 2027 y 2028, se celebrará en Sevilla, si bien aún no se ha confirmado la fecha del encuentro, puesto que la que se había barajado en un principio, el 25 de abril, coincide con el sábado de Feria y el campeonato de motociclismo de Jerez, lo que desaconsejaba la disputa de un encuentro que congrega a más de 70.000 espectadores, sin olvidar los miles de aficionados que se desplazan pese a no contar con entradas.

Así lo ha afirmado Louzán en una entrevista en la cadena COPE, donde ha destacado que tanto el director de Competición de la Federación como su homólogo en La Liga están buscando "la mejor solución". "Hay que tener en cuenta que antes se utilizaba La Cartuja solo para la Final de Copa y ahora juega allí el Betis sus partidos de liga y de la UEFA".

"Vestir una instalación como esa lleva su tiempo: el estadio tiene que estar en condiciones y, por lo tanto, esa fecha que estaba prevista inicialmente en el calendario, que se hizo en el mes de junio, no va a ser, será otra", ha añadido sin desvelar qué días están en estos momentos sobre la mesa.

Rafael Louzán sí ha querido dejar claro que la disputa de la Final en Sevilla no está en riesgo: "No existe ninguna otra posibilidad, de modo que será Sevilla 2026, Sevilla 2027 y Sevilla 2028", ha zanjado cuestionado al respecto.

La Subdelegación del Gobierno y el Ayuntamiento habían advertido días atrás de la complejidad de garantizar la seguridad y los servicios básicos un fin de semana donde, además, tiene lugar el Gran Premio de España de motociclismo en Jerez, a escasos 90 kilómetros de la capital andaluza, en el que se dan cita decenas de miles de aficionados al deporte de las dos ruedas.

El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Antonio Muñoz, también había instado al alcalde a que llevara a cabo "las gestiones necesarias" para evitar la coincidencia de ambos eventos --Final de Copa y Feria de Abril-- dado que, en su opinión, esa coincidencia provocaría "importantes distorsiones en los servicios públicos", especialmente en los dispositivos policiales, que requerirían "un refuerzo extraordinario".