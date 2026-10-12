La madre del joven asesinado en Palomares (Sevilla) convoca una manifestación ante el riesgo de libertad del acusado

Archivo - Maria del Carmen Jiménez, madre de Jesús Rosado Jiménez, en una concentración. - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

María del Carmen Jiménez, madre de Jesús Rosado Jiménez, el joven que murió tras ser asesinado con 18 años cuando regresaba a su casa en Palomares del Río (Sevilla) la noche de Halloween de 2022, ha anunciado que este próximo día 31 de octubre, coincidiendo con el cuarto aniversario de la muerte del joven, se llevará a cabo una manifestación en la referida localidad con el objetivo no solo de mantener viva la memoria de su hijo, también para advertir del "temor" que despierta en la familia la posibilidad de que el acusado, que permanece en prisión provisional desde marzo de 2023, quede libre antes de la celebración de la vista oral debido a las "diligencias" judiciales.

"El juicio será con jurado popular, por lo que hay que organizarlo, claro. La Audiencia Provincial tiene sus propias instrucciones, lo que no queremos es que llegue el momento y esta persona salga a la calle sin ser juzgada. Sería un fracaso para la justicia y una tragedia para la familia de Jesús y otras familias a las que les ha podido suceder esto o puede suceder en un futuro. Queremos que se haga justicia y que esta justicia no llegue tarde", ha señalado la progenitora en declaraciones a Europa Press.

La concentración tendrá lugar a las 13,00 horas de la referida jornada en el Parque Jesús Rosado Jiménez, emplazamiento que rinde homenaje al joven en la localidad. La intención de Jiménez es que se guarden cinco minutos de silencio para, posteriormente y "si las fuerzas lo permiten" leer un manifiesto.

Al hilo, ha llevado a cabo un especial llamamiento a alcaldes y vecinos de municipios cercanos a compartir este día, sumarse al homenaje y "reivindicar justicia". "Me gustaría que viniesen vecinos de pueblos cercanos porque la violencia que acabó con Jesús nos afecta como sociedad", ha remarcado.

Esta reivindicación a la que hace alusión Jiménez refiere, entre otras cuestiones, a uno de los asuntos pendientes del caso, la celebración del juicio al acusado, mayor de edad, pues la instrucción a cargo del juzgado de Coria del Río "aún no se ha cerrado" casi cuatro años después de lo acontecido.

Si el caso no llega a la Audiencia Provincial de Sevilla antes del mes de marzo de este próximo año 2027, el presunto autor de los hechos deberá quedar en libertad, dado que la legislación española permite un máximo absoluto de prisión provisional de cuatro años cuando la pena es superior a tres años.

"No pedimos que se condene a esta persona sin juicio. Lo que queremos es que se celebre este juicio", ha incidido la madre del fallecido, expresando el "temor" a que "el tiempo pase" en un "contrarreloj" que genera una sensación de "incertidumbre" en los familiares.

Además, ha querido aclarar, su lucha no es una batalla "contra la justicia", sino en aras de que "la justicia llegue". "Cuanto más tiempo pasa, el dolor y el miedo son mayores, porque es una doble vara. Tienes la ausencia de tu hijo, tu hermano o tu amigo y, por otro, estás ante la inquietud de no saber la fecha de la celebración del juicio", ha concluido.