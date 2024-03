Maeztu insiste en que se proteja la Plaza de España de Sevilla para que no sufra actos vandálicos

SEVILLA, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, ha insistido este martes en pedir que se proteja la Plaza de España, Bien de Interés Cultural (BIC), para que no sufra actos vandálicos y ha reconocido que, hasta la fecha, no ha recibido ninguna queja relacionada con la propuesta del Ayuntamiento de Sevilla de firmar con el Gobierno de España un acuerdo para crear una unidad de gestión de este monumento que supondría, entre otras medidas --la más polémica de hecho-- el cierre del espacio y el cobro de una entrada a los turistas.

En declaraciones a los medios con motivo de la reunión mantenida con el delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla, Ricardo Sánchez, Jesús Maeztu ha detallado que la Defensoría ha recibido quejas sobre actos vandálicos sufridos por la Plaza de España, sobre macro eventos que se celebran allí y sobre la instalación de aires acondicionados en la fachada, pero "no tengo quejas" de la propuesta municipal, que ha calificado así, como "una idea" que tiene que "compartirse" con el Gobierno central.

"No me pronuncio sobre algo que no ha llegado al Defensor", ha sentenciado, al tiempo que ha pedido que se cumpla el Plan Director de la Plaza de España para que ésta no sufra actos vandálicos. El Defensor del Pueblo Andaluz ha recomendado, de hecho, a las administraciones titulares del inmueble de la Plaza de España (Bien de Interés Cultural --BIC--) que "adopten las medidas previstas en la legislación cultural y patrimonial" para "corregir una situación inaceptable que a todas luces implicaba una desatención de los valores patrimoniales y culturales del inmueble".

Así figura en la respuesta enviada y consultada por Europa Press, con fecha 1 de diciembre de 2023, a la Asociación en Defensa del Patrimonio (Adepa) tras presentar ésta una queja por la "presencia de maquinaria de climatización anclada en la fachada del inmueble de la Plaza de España". Tras solicitar información a la Delegación de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía en Sevilla, al Ministerio de Hacienda y a la Delegación del Gobierno en Andalucía, el Defensor apunta en su escrito que "apreciamos los impulsos producidos en orden a corregir una situación inaceptable" en relación a la preservación de los "valores patrimoniales" de la Plaza de España.

Los "impulsos" a los que se refiere el Defensor están relacionados con "proyectos anunciados de intervención sobre el inmueble, así como al abordaje de la retirada de las instalaciones de climatización que aparecen ancladas en las fachadas del edificio". Por parte de la Delegación de la Junta, se contestó al Defensor que "se comunicará a todos los organismos que tengan aparatos de climatización en fachada que tomen las medidas necesarias de subsanación", así como "se manifiesta la aceptación de la resolución y el propósito de extremar la diligencia y el celo en el ejercicio de nuestras competencias".

En relación con proyectos de intervención en la Plaza de España, la Dirección General de Patrimonio del Estado, dependiente del Ministerio de Hacienda del Gobierno de España, va a iniciar los trabajos de rehabilitación de la torre Sur a mediados del mes de abril de este 2024, momento en el que procederá a colocar un andamio de grandes dimensiones para realizar los trabajos previstos.

Así lo confirmaban a Europa Press fuentes de la Subdelegación del Gobierno en Sevilla, que recordaban que estos trabajos se enmarcan en el plan de restauración del edificio de la Plaza de España, desde Capitanía a las dos torres que jalonan el inmueble, adjudicado a la empresa Proyectos y Rehabilitaciones Kalan S.A por 625.816,97 (IVA incluido). El plazo de ejecución es de un año y los trabajos empezaron el pasado mes de septiembre de 2023.

En el caso de la torre Sur está previsto el saneado "por medios manuales" de las "lagunas existentes" en la azulejería de las cúpulas, así como la fabricación de azulejos artísticos de cerámica mediante la "reproducción de las piezas que faltan con recomposición de los dibujos y formas pictóricas". Antes de la torre Sur, el cronograma previsto por la Dirección de Patrimonio prevé actuar en la torre Norte, donde se reparará el remate de cerámica vidriada que "presenta daños y fisuras", por lo que se procederá al sellado para "impedir la entrada de agua". No obstante, en la torre Norte no será preciso un andamio.

Por la magnitud de los trabajos, sus localizaciones y el tiempo de ejecución, no se ha considerado oportuno planificar un traslado de personal, tan sólo una coordinación de horarios y limitación puntual de zonas de paso", aclaraban fuentes de la Subdelegación, que abundaban, no obstante, que "si el desarrollo de la obra así lo aconsejara, se propondría un traslado provisional de algunos puestos de trabajo, dentro del mismo edificio, o bien cambiar los días de teletrabajo".