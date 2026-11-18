Archivo - El portavoz de Por Andalucía, Antonio Maíllo, atiende a los medios. Imagen de archivo. - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

LA RINCONADA (SEVILLA), 18 (EUROPA PRESS)

El coordinador federal de Izquierda Unida (IU) y portavoz de Por Andalucía, Antonio Maíllo, ha destacado el papel de "voto doble" que tiene Frente Amplio de cara las próximas elecciones generales del 29 de noviembre en Sevilla, provincia en la que asegura que la coalición "se juega un escaño con Vox".

"Llamar al voto doble que tiene el Frente Amplio un voto a favor de la izquierda y para impedir que la extrema derecha se haga con representación popular en la provincia de Sevilla", ha subrayado en una atención a los medios antes de participar en un acto de campaña en La Rinconada (Sevilla).

En esta línea, Maíllo ha puesto en valor las movilizaciones ciudadanas "que han roto los techos de cristal de lo que estaba permitido". Asimismo, ha remarcado el papel de la coalición dentro del Gobierno central para "conseguir derechos para los trabajadores en la subida del salario mínimo, que beneficia nada más y nada menos que a 544.000 andaluces y con derechos sobre la vivienda que hemos iniciado el camino".

Por otro lado, el coordinador federal de IU ha vuelto a pedir al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que "desautorice" a la presidente de la Comunidad de Madrid, la también popular Isabel Díaz Ayuso, por sus declaraciones sobre Andalucía en un mitín.

"Es una vergüenza que el presidente de la Junta de Andalucía todavía no se haya posicionado contra ese ataque brutal de desprecio de otra vez los prejuicios de siempre sobre Andalucía", ha señalado.

En paralelo, Maíllo ha destacado el papel de Enrique Santiago como cabeza de lista al Congreso por Sevilla. Lo ha calificado como "el mejor diputado del Congreso, que ha tenido una defensa de la lucha de las libertades democráticas, de la lucha contra el fascismo, de la defensa de los derechos de los trabajadores".

"Somos los valientes de las instituciones, el PSOE no habría hecho ni la mitad de lo que se ha conseguido en el gobierno, porque cuando ha estado solo tuvo oportunidad y no lo hizo, la gente sabe que somos valientes de las instituciones y por eso merecemos la confianza y el apoyo de miles de trabajadores en favor del Frente Amplio", ha concluido.