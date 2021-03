Mairena del Alcor (Sevilla) aborda con Junta flexibilizar horarios pese a estar en área norte, al tener 25 casos Covid

SEVILLA, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde del Ayuntamiento de Mairena del Alcor, Juan Manuel López, junto a miembros de la asociación de empresarios de esta localidad sevillana, Asoema, se han reunido con la delegada territorial de Salud y Familias, Regina Serrano, para abordar la "problemática" de que los establecimientos comerciales no esenciales y hosteleros sigan cerrando a las 18,00 horas pese a tener una tasa de 25 casos Covid confirmados por cada 100.000 habitantes, ya que se encuentran en el área norte de la provincia, que no ha pasado aún a un nivel de alerta 2 y no cuenta, por tanto, con la flexibilización de horarios hasta las 21,30 horas.

El Ayuntamiento informa en un comunicado de que en el encuentro, en el que también ha estado presente el concejal delegado de Salud, Alejandro Cruz, Serrano les indicado de que dará traslado de este posicionamiento "en forma de protesta" para que sea tenido en cuenta de cara al próximo Comité Interterritorial de Alertas de Salud Pública de Alto Impacto.

En este sentido, el alcalde afirma que "hay una buena voluntad por parte de la Delegación para transmitir a la Consejería este cambio normativo", con el objetivo de que se tenga en cuenta esa situación de los establecimientos en municipios que cuentan con bajas tasas de Covid.

Cabe recordar que en la última sesión celebrada el día 11 de marzo del citado Comité Territorial se propuso mantener el nivel de alerta 2 en todos los distritos sanitarios de la provincia, excepto el Distrito Sanitario Sevilla Norte, que se redujo a nivel 3 Grado 1, con una tasa de 245,6 por cada 100.000 habitantes, y el municipio de Montellano, perteneciente al Distrito Sanitario Sur, que permanece en nivel 4 grado 2 al estar por encima de la tasa de mil casos.

Los umbrales que marcan los niveles están publicados y tienen en cuenta seis indicadores: incidencia acumulada (IA) a 14 días, IA en mayores de 65 años, pruebas diagnósticas de infección activa (PDIA), porcentajes de trazabilidad, índices de camas de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) e índice de hospitalización. Son los seis parámetros que aplican todas las comunidades autónomos.