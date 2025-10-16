Mairena del Alcor (Sevilla) atrae inversión al licitar dos parcelas municipales de uso terciario en La Cebonera

El concejal de Urbanismo en Mairena del Alcor, Santiago Mauri, junto a la parcela en cuestión. - AYTO.DE MAIRENA DEL ALCOR

MAIRENA DEL ALCOR (SEVILLA), 16 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Mairena del Alcor (Sevilla) ha publicado en el Perfil del Contratante la licitación para la enajenación mediante subasta pública de dos parcelas municipales de uso terciario, situadas en la Unidad de Ejecución S-1.2 'La Cebonera'.

Se trata de una actuación de carácter estratégico que tiene como objetivo favorecer la implantación de nuevas actividades económicas y empresariales en el municipio, generando oportunidades de inversión y empleo, y contribuyendo al desarrollo ordenado del tejido productivo local, informa el Consistorio en una nota de prensa.

Las parcelas, con superficies de 4.164,80 m2 y 2.267 m2, cuentan con valores de tasación de 1.319.019 euros y 717.973 euros, respectivamente. Ambas se ofrecen como "cuerpo cierto" y libres de cargas de urbanización, dentro de un entorno urbano plenamente consolidado y con excelentes comunicaciones.

El procedimiento de adjudicación se llevará a cabo mediante subasta pública en régimen de concurrencia competitiva, adjudicándose cada lote a la oferta económica más alta. En caso de empate, se celebrará una puja al alza entre los licitadores que hubieran presentado ofertas iguales.

Los interesados deberán presentar sus ofertas por medios electrónicos a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público, hasta la fecha y hora establecida en el anuncio oficial.

Con esta licitación, el Ayuntamiento de Mairena del Alcor refuerza su apuesta por la captación de inversión privada, la dinamización de suelo productivo local y la creación de oportunidades de crecimiento económico sostenible, en línea con la estrategia de desarrollo y planificación urbana impulsada desde el Área de Urbanismo.

"Mairena del Alcor sigue avanzando en su objetivo de atraer proyectos empresariales que generen empleo, modernización e impulso económico. Este tipo de actuaciones refuerzan nuestro compromiso con el crecimiento ordenado y sostenible del municipio" ha señalado el concejal de Urbanismo, Santiago Mauri.

El Ayuntamiento invita a todas las personas físicas o jurídicas interesadas a participar en este procedimiento, que se desarrolla bajo los principios de transparencia, concurrencia y libre competencia, contribuyendo a consolidar un modelo de municipio abierto a la inversión y al desarrollo empresarial.