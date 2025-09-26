Mairena del Alcor (Sevilla) instala unas letras corpóreas para "realzar la identidad mairenera"

SEVILLA 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Mairena del Alcor (Sevilla) ha instalado un conjunto de letras corpóreas en el mirador de la Vega con el objetivo de "fortalecer la identidad local y embellecer el espacio público".

Según ha informado el Consistorio en una nota de prensa, las estructuras, fabricadas en material metálico de color bronce oxidado, miden más de un metro de altura y se configuran como "un atractivo turístico".

Así, el alcalde de Mairena del Alcor, Juanma López, ha destacado que la instalación "es un símbolo de orgullo y pertenencia que invita a todos a compartir la esencia de la ciudad". De esta manera, turistas y vecinos podrán observar este conjunto de letras que forman el nombre de la localidad y con las que se pretende "realzar la identidad mairenera".