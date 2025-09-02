Mairena del Aljarafe (Sevilla) abre su taquilla cultural con la programación de teatro, que incluirá "grandes obras"

Mairena del Aljarafe abre su taquilla cultural con la programación de teatro, que incluirá "grandes obras" . - AYUNTAMIENTO DE MAIRENA DEL ALJARAFE.

MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA), 2 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe (Sevilla) ha abierto este martes la taquilla cultural con la programación de teatro para el curso 2025/2026, que "ofrecerá a los vecinos cuatro espectáculos de primer nivel" durante los meses de octubre y noviembre.

El Consistorio ha detallado en una nota que la temporada arranca con 'No estoy de frente' el sábado 11 de octubre a las 20,30 horas, continuará con 'El perro del hortelano' el sábado 18 de octubre también a las 20,30 horas, seguirá con 'Un trozo de pan' el domingo 23 de noviembre a las 12,30 horas y cerrará con Una madre de película el sábado 29 de noviembre a las 20,30 horas.

Ha concretado que las obras pertenecen al programa cultural 'Cipaem' de la Diputación de Sevilla, proyecto al que está adherido el consistorio mairenero.

El delegado de Cultura, Sergio Toro, ha indicado que se ha diseñado una programación "que acerca el teatro a todos los públicos y lo hace con precios asequibles".

Las entradas están disponibles desde este martes en la plataforma digital del consistorio.