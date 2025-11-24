Mairena del Aljarafe (Sevilla) activa dos de sus tres programas municipales de salud mental para jóvenes

Talleres de salud mental para jóvenes del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe (Sevilla). - AYUNTAMIENTO DE MAIRENA DEL ALJARAFE

MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA), 24 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe (Sevilla) ha puesto en marcha dos de los tres programas municipales de salud mental previstos para este curso. Se trata del 'Punto de Encuentro Emocional' y 'Adolescere'.

Según ha informado el Consistorio en una nota, se trata de recursos gratuitos dirigidos a adolescentes y jóvenes que buscan ofrecer acompañamiento profesional ante los desafíos emocionales, personales y familiares propios de esta etapa.

Por un lado, el 'Punto de Encuentro Emocional' funciona todos los jueves de 17,00 a 19,00 horas en la Casa de la Juventud, donde una profesional de la psicología ofrece apoyo individual y confidencial a jóvenes que necesiten orientación o ayuda para gestionar sus emociones. El acceso requiere cita a través del correo mairenatecuida@gmail.com.

Por otro, 'Adolescere' está dirigido a adolescentes de 14 a 17 años y a sus familias, celebra sus sesiones los jueves de 17,00 a 19,00 horas y permanecerá activo hasta finales de enero. Las familias acceden al programa mediante derivación de los centros educativos o a través de los servicios de la Delegación de Acción Social.

El proyecto se estructura en dos grupos paralelos: uno para adolescentes que afrontan dificultades emocionales o relacionales; y otro para padres y madres, donde reciben herramientas para mejorar la comunicación, la convivencia y la gestión familiar. El programa emplea técnicas procedentes del psicodrama, de la terapia familiar sistémica y del enfoque PIBE (Propuesta Integrativa Basada en Escenas), que permite trabajar de manera participativa, experiencial y adaptada a cada grupo.

Estos dos programas se complementarán con el tercer pilar de la estrategia municipal de salud mental: Aulas Emocionalmente Preparadas, perteneciente a la programación educativa municipal. Este recurso trabajará directamente en los centros escolares mediante talleres participativos que fomentan el debate y la reflexión; la elaboración de una guía digital de recursos para jóvenes y docentes; y la posibilidad de asesoramiento y formación al profesorado para coordinar los contenidos según las necesidades de cada grupo.

Estas iniciativas forman parte de la estrategia y el compromiso del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe con la salud mental, la prevención y el bienestar emocional de la juventud y sus familias, ofreciendo acompañamiento profesionalizado, accesible y adaptado a las necesidades reales de la ciudadanía joven del municipio.