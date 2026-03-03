Mairena del Aljarafe (Sevilla) destina 600.000 euros a 20 asociaciones con las subvenciones 'Compartir Mairena'

El alcalde de Mairena del Aljarafe, Antonio Conde, junto a los representantes de las asociaciones y entidades sin ánimo de lucro subvencionadas con el programa 'Compartir Mairena'. - AYUNTAMIENTO DE MAIRENA DEL ALJARAFE

MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA), 3 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe (Sevilla) ha concedido las subvenciones 'Compartir Mairena', por un total de 600.000 euros, a 20 asociaciones y entidades sin ánimo de lucro del municipio. La iniciativa tiene como objetivo promover y apoyar actividades e inversiones en el ámbito local durante el ejercicio 2025.

Según ha informado el Consistorio en una nota, el acto de concesión ha estado presidido por el alcalde, Antonio Conde, quien ha expresado su "agradecimiento al compromiso" de las entidades, destacando que estas "llegan donde muchas veces la administración no llega". En sus palabras, las asociaciones aportan "el contenido a un continente llamado Mairena, en el que lo más importante es precisamente ese contenido".

Conde ha subrayado además que "cada una aporta un matiz, pero todas compartís Mairena", al tiempo que ha señalado que el objetivo es "seguir avanzando en este proyecto y en los retos de una ciudad que crece, donde es fundamental dialogar y compartir para construir un municipio mejor". De igual forma, ha reafirmado su compromiso, asegurando que "vamos a seguir cerca de vosotros para que esto no se detenga. Mairena no se para, y no se para porque formáis parte de ella".

Tras la valoración técnica de las solicitudes, el Consistorio ha resuelto otorgar estas ayudas en torno a dos líneas a 20 colectivos maireneros. En la línea 1 se ha valorado la antigüedad en el registro municipal de asociaciones y el número de socios. En la línea 2 se han tenido en cuenta la calidad del proyecto presentado, el esfuerzo organizativo, el impacto social, el desarrollo del tejido económico y creativo local y la antigüedad en el registro.

Las entidades beneficiarias son: Asociación de Vecinos Lepanto, Fundación Ana Bella, Asociación Mater et Magistra, AFA Aljarafe, Fibroaljarafe, Asaenes, Asociación Andaluza de Fibrosis Quística, Club Natación Mairena, Club Arqueros Mairena del Aljarafe, Voley Playa Club, Mairena Voley Club, Asociación de Técnicos de Actividades Acuáticas, Asociación Río Grande, Club 4x4, Asociación Musical Puerto de Indias, Asociación de Teatro Pepaló, AMPA Santa María del Valle, AMPA El Almendral, AMPA Dolores Solano y Asociación Empresarial AEMA.

La convocatoria, dotada con un importe total de 60.000 euros, fue aprobada a finales del pasado año y sus bases se publicaron en el tablón electrónico municipal, en la Base Nacional de Subvenciones y en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla.

Las ayudas están destinadas tanto a actividades como a inversiones, reforzando proyectos con impacto directo en la población y en el tejido asociativo local. Esta iniciativa no es aislada, sino que se enmarca en la estrategia municipal de apoyo al movimiento asociativo para fortalecer la participación ciudadana, la cohesión social y el dinamismo social, económico y cultural del municipio.