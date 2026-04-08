Mairena del Aljarafe (Sevilla) finaliza el programa municipal de equinoterapia con 40 estudiantes

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MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA), 8 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe (Sevilla) ha finalizado recientemente el programa municipal de equinoterapia dirigido a alumnado con Necesidades Educativas Especiales (NEE), en el que han participado alrededor de 40 estudiantes de siete centros educativos del municipio.

Según ha indicado el Consistorioe en una nota, los centros participantes han sido Francisco Giner de los Ríos, Los Rosales, Malala, Hipatia, Miguel Hernández, El Olivo y Cavaleri. La iniciativa se ha desarrollado entre los meses de enero y marzo.

El alcalde de Mairena del Aljarafe, Antonio Conde, ha destacado que este programa "sirve para reforzar la educación y contribuir a que sea más igualitaria, llegando donde hace falta y apoyando a quienes más lo necesitan".

El Consistorio ha ofrecido a cada estudiante ocho sesiones individuales, gratuitas y de una hora y media de duración, que se han llevado a cabo en horario lectivo en las instalaciones del Club Deportivo Ecuestre El Laminillo.

El Ayuntamiento ha desarrollado el programa con profesionales especializados en terapia ecuestre, que han adaptado cada sesión a las necesidades del alumnado. La equinoterapia ha permitido trabajar aspectos físicos, cognitivos, emocionales y sociales, ayudando a mejorar el bienestar y la participación de estos estudiantes en su entorno educativo.

Esta iniciativa forma parte de la programación educativa municipal que el Ayuntamiento ha ofrecido a los centros educativos, con el objetivo de complementar la formación en las aulas y seguir impulsando una educación más inclusiva en Mairena.